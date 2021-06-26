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Байден дал оценку приговору, который получил задушивший Флойда полицейский

Американский президент заверил, что не знает, какие обстоятельства учитывал суд, определяя срок заключения.

25 июня, 21:30
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/POTUS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">President Biden</a></p>

Фото © Twitter / President Biden

Приговор экс-полицейскому Дереку Шовину соответствует ситуации. Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой.

"Я не знаю всех обстоятельств, которые учитывались, но мне кажется, согласно руководящим принципам, это подходящим", — сказал американский лидер, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать вердикт.

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Ранее стало известно, что в США полицейский, который убил афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, получил двадцать два с половиной года тюрьмы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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