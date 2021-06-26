Байден дал оценку приговору, который получил задушивший Флойда полицейский

Приговор экс-полицейскому Дереку Шовину соответствует ситуации. Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой.

"Я не знаю всех обстоятельств, которые учитывались, но мне кажется, согласно руководящим принципам, это подходящим", — сказал американский лидер, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать вердикт.