Байден дал оценку приговору, который получил задушивший Флойда полицейский
Американский президент заверил, что не знает, какие обстоятельства учитывал суд, определяя срок заключения.
Фото © Twitter / President Biden
Приговор экс-полицейскому Дереку Шовину соответствует ситуации. Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой.
"Я не знаю всех обстоятельств, которые учитывались, но мне кажется, согласно руководящим принципам, это подходящим", — сказал американский лидер, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать вердикт.
Ранее стало известно, что в США полицейский, который убил афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, получил двадцать два с половиной года тюрьмы.
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