Вынесен приговор полицейскому, задушившему коленом Джорджа Флойда

В США полицейский, который убил афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, получил двадцать два с половиной года тюрьмы. Такой вердикт вынес суд. Судья Питер Кэхилл решил, что запрошенный стороной обвинения срок в 30 лет должен быть сокращён, учитывая смягчающие обстоятельства.

Добавим, что на последнем заседании Дерек Шовин выразил соболезнования семье Флойда, но извинений он так и не принёс.

Лайф сообщал, что коллегия присяжных признала Шовина виновным по трём пунктам: умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленное убийство и грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлёкшее смерть.