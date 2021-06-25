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Вынесен приговор полицейскому, задушившему коленом Джорджа Флойда

Смерть афроамериканца привела к массовым протестам в США, а затем и в других странах. Развилось социальное движение Black Lives Matter, цель которого — защита прав национальных меньшинств.

25 июня, 19:59
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/darnellareallprettymarie" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Darnella Frazier</a></p>

Фото © Facebook / Darnella Frazier

В США полицейский, который убил афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, получил двадцать два с половиной года тюрьмы. Такой вердикт вынес суд. Судья Питер Кэхилл решил, что запрошенный стороной обвинения срок в 30 лет должен быть сокращён, учитывая смягчающие обстоятельства.

Добавим, что на последнем заседании Дерек Шовин выразил соболезнования семье Флойда, но извинений он так и не принёс.

Лайф сообщал, что коллегия присяжных признала Шовина виновным по трём пунктам: умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленное убийство и грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлёкшее смерть.

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Дерек Шовин ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость. Гибель Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах, Вене и других городах во многих странах. Семья погибшего призывала ООН вмешаться в расследование обстоятельств его смерти.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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