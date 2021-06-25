Цена на арбуз в супермаркете города Артёма в Приморском крае возмутила местных жителей. Об этом сообщает паблик "Новости Артёма+" в "Инстаграме". Ягоду из Китая, как гласит этикетка, руководство торгового заведения оценило в тысячу рублей.

Автор публикации под фотографией находки отметил: "Просто арбузы. В "Центральном" Артёме. Хочешь — покупай, не хочешь — проходи мимо".

Приморцы активно обсуждают "золотую" ягоду в социальных сетях. "Совсем, что ли? Тысячу за арбуз?", "Ещё это тот случай, когда цена не соответствует качеству", "Я подожду, когда они подешевеют", "Просто космос", "Что-то расхотелось", — пестрят комментарии к фотографии "полосатого гостя" из Китая.