"Просто космос": Жителей Приморья шокировали арбузы стоимостью тысяча рублей
Дорогая ягода родом из Китая нашлась в одном из местных супермаркетов. Люди считают, что цена "не соответствует качеству".
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Цена на арбуз в супермаркете города Артёма в Приморском крае возмутила местных жителей. Об этом сообщает паблик "Новости Артёма+" в "Инстаграме". Ягоду из Китая, как гласит этикетка, руководство торгового заведения оценило в тысячу рублей.
Автор публикации под фотографией находки отметил: "Просто арбузы. В "Центральном" Артёме. Хочешь — покупай, не хочешь — проходи мимо".
Приморцы активно обсуждают "золотую" ягоду в социальных сетях. "Совсем, что ли? Тысячу за арбуз?", "Ещё это тот случай, когда цена не соответствует качеству", "Я подожду, когда они подешевеют", "Просто космос", "Что-то расхотелось", — пестрят комментарии к фотографии "полосатого гостя" из Китая.
Ранее сообщалось, что на прилавках российских магазинов всё чаще стали появляться поддельные консервы из сайры. Об этом заявил глава группы "Доброфлот" Александр Ефремов. По его словам, в России больше никто не занимается выловом сайры, однако полки супермаркетов забиты консервами, как правило, они стоят дешевле, чем продукция "Доброфлота".
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