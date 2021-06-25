"Придётся отвечать": Посол России предупредил Лондон о последствиях новых инцидентов у Крыма
По мнению российского дипломата, речь идёт о сознательной и преднамеренной провокации со стороны Великобритании.
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Ситуации, подобные произошедшей с эсминцем Defender у берегов Крыма, могут привести к жёсткому ответу со стороны России. Об этом предупредил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Если пойдёт эскалация, если подобные провокации будут повторяться, особенно вблизи берегов Крыма, то я совершенно не исключаю того, что нам придётся отвечать достаточно жёстко. И ухудшение пойдёт ещё дальше", — сказал Келин.
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Он отметил, что сейчас трудно негативно повлиять на российско-британские отношения, поскольку они и без того "загнаны в тупик".
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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