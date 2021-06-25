Ситуации, подобные произошедшей с эсминцем Defender у берегов Крыма, могут привести к жёсткому ответу со стороны России. Об этом предупредил посол России в Великобритании Андрей Келин.

"Если пойдёт эскалация, если подобные провокации будут повторяться, особенно вблизи берегов Крыма, то я совершенно не исключаю того, что нам придётся отвечать достаточно жёстко. И ухудшение пойдёт ещё дальше", — сказал Келин.