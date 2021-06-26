После вылета сборной России с чемпионата Европы по футболу турнир для многих наших болельщиков стал чужим праздником. Тем не менее каждый из нас может выбрать себе новых фаворитов из числа продолжающих борьбу команд.

Уже на стадии 1/8 финала поклонников футбола ждут матчи с невероятной интригой. Лайф проанализировал все пары первого раунда плей-офф и выделил ключевые моменты в каждой из них.

Уэльс – Дания. 26 июня. 19:00 мск. Амстердам. Стадион "Йохан Кройфф – арена"

Валлийцы заняли второе место в группе А, набрав четыре очка. Команда победила Турцию (2:0), сыграла вничью со Швейцарией (1:1) и уступила Италии (0:1). Особенно ярким получился матч с турками, в котором в концовке таймов после передач Гарета Бейла отличились Аарон Рэмзи и Коннор Робертс.

Датчане играли в группе B вместе с россиянами. В двух первых матчах они уступили Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), к тому же выбыл из строя лидер команды Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца прямо на поле. В последней встрече сборной нужна была уверенная победа над Россией, и она была добыта со счётом 4:1. В результате команда Каспера Хьюлманда набрала три очка и по дополнительным показателям опередила Финляндию и Россию, выйдя в плей-офф со второго места.

Для Уэльса нынешнее выступление на Евро — второе в истории. Пять лет назад команда на своём дебютном турнире выиграла бронзовые медали. У датчан опыт игры на чемпионатах Европы гораздо богаче. В 1984 году они стали третьими, а в 1992-м выиграли трофей.

Небольшое преимущество в этой паре стоит отдать датчанам. В рейтинге ФИФА они немного опережают соперников (10-е и 17-е места соответственно). Об этом же говорит и статистика личных встреч. Команды ранее встречались десять раз, шесть побед на счету у скандинавов, четыре раза побеждали валлийцы. В последний раз они встречались в 2018 году в Лиге наций, тогда оба раза верх брали датчане (2:0 и 2:1).

Италия – Австрия. 26 июня. 22:00 мск. Лондон. Стадион "Уэмбли"

Итальянцы выиграли группу А со стопроцентным результатом, переиграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). Рекордная победная серия "скуадры адзурры", которую возглавляет бывший тренер "Зенита" Роберто Манчини, достигла 11 матчей. Она длится с 11 ноября 2020 года. За это время итальянцы забили 32 гола, не пропустив ни разу. Кроме того, сборная продлила беспроигрышную серию до 30 матчей, повторив лучший показатель в истории команды.

Австрия заняла второе место в группе C. Команда набрала шесть очков, победив Северную Македонию (3:1) и Украину (1:0), уступив лишь Нидерландам (0:2). В плей-офф Евро она вышла впервые в истории.

Итальянцы собрали на чемпионатах Европы внушительную коллекцию медалей. В 1968 году они выиграли золото, в 1988-м — бронзу, в 2000-м и 2012-м — серебро. Что касается австрийцев, то их футбольные успехи были достигнуты в 30-е и 50-е годы, когда Евро ещё не разыгрывался.

В рейтинге ФИФА Италия заметно опережает Австрию (7-е место против 23-го). По всем раскладам "скуадра адзурра" должна взять верх и на футбольном поле. Ранее соперники встречались 38 раз. Итальянцы выиграли 17 раз, в 13 матчах уступили, ещё восемь встреч завершились вничью. В последний раз соперники играли в 2008 году в товарищеском матче в Ницце. Тогда на табло после финального свистка были равные цифры (2:2).

Нидерланды – Чехия. 27 июня. 19:00 мск. Будапешт. Стадион "Пушкаш-арена"

Голландцы в великолепном стиле выиграли все три матча в группе С, победив Украину (3:2), Австрию (2:0) и Северную Македонию (3:0). Три гола в составе команды забил полузащитник Джорджиньо Вейналдум, в июне перешедший из "Ливерпуля" в "Пари Сен-Жермен".

Чехи в группе D выглядели не столь ярко. Они победили Шотландию (2:0), сыграли вничью с Хорватией (1:1) и уступили англичанам (0:1). Команда набрала четыре очка и заняла третье место в своём квартете. Её болельщиков может радовать хорошая форма нападающего леверкузенского "Байера" Патрика Шика, забившего три мяча.

Голландские фанаты надеются, что сборная сможет повторить золотой успех 1988 года. Кроме того, их сборная четыре раза выигрывала на Евро бронзу — в 1976, 1992, 2000 и 2004 годах. Чехам тоже есть о чём вспомнить. В 1976 году их любимцы выиграли чемпионат Европы, в 1996-м — взяли серебро, а в 1960, 1980 и 2004 годах становились бронзовыми призёрами.

На сегодняшний день силы команд явно не равны. Голландцы идут в рейтинге ФИФА на 16-й строчке, чехи — на 40-й. При этом история личных встреч — не в пользу Нидерландов. Если учитывать в том числе историю сборной Чехословакии, то команды встречались 21 раз. В них голландцы добились лишь пяти побед, четыре раза сыграли вничью и в 12 матчах уступили. Так, в отборочном турнире Евро-2016 чехи дважды обыграли Нидерланды (2:1 и 3:2).

Бельгия – Португалия. 27 июня. 22:00 мск. Севилья. Стадион "Ла Картуха"

Бельгию считают одним из главных фаворитов первенства. В группе B команда Роберто Мартинеса выиграла все три матча — у России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии (2:0). Трижды ворота соперников поразил форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку. Лидера команды Кевина Де Брёйне статистический портал WhoScored признал лучшим футболистом группового этапа. И это при том, что полузащитник "Манчестер Сити" пропустил из-за травмы матч с россиянами, а во встрече с Данией вышел на поле только после перерыва.

Португальцы попали в квартет F, прозванный "группой смерти", и не без труда из него вышли с третьего места. Команда Фернанду Сантуша разгромила Венгрию (3:0), уступила Германии (2:4) и сыграла вничью с Францией (2:2). Впечатляет форма капитана дружины Криштиану Роналду. С пятью забитыми мячами он возглавляет список лучших бомбардиров Евро-2020. Кроме того, 36-летний форвард "Ювентуса" повторил мировой рекорд по числу забитых мячей за национальную сборную (109).

Бельгийцы очень давно не выигрывали медали на Евро. В 1972 году они завоевали бронзу, а в 1980-м — серебро. Португальцы — действующие победители турнира. Кроме того, в 2004-м они выиграли серебро, а в 1984, 2000 и 2012 годах становились бронзовыми призёрами.

Предсказать исход матча крайне трудно. Бельгийцы возглавляют рейтинг ФИФА, португальцы — на пятой строчке. Да, форма "красных дьяволов" впечатляет, но и "европейские бразильцы" способны удивить. Ранее команды встречались 18 раз, и небольшим преимуществом владеют португальцы. Они победили в шести матчах, в пяти уступили и семь раз сыграли вничью. Последняя встреча команд состоялась в 2018 году в Брюсселе, тогда товарищеский матч завершился вничью (0:0).

Хорватия – Испания. 28 июня. 19:00 мск. Копенгаген. Стадион "Паркен"

Хорваты заняли второе место в группе D, набрав четыре очка. В плей-офф их вывела победа в последнем туре над Шотландией (3:1). До этого "шахматные" уступили Англии (0:1) и сыграли вничью с Чехией (1:1).

Испанцы также прорвались лишь в последнем туре. От "фурии рохи" пострадали словаки, разгромленные со счётом 0:5. До этого команда Луиса Энрике дважды сыграла вничью — со Швецией (0:0) и Польшей (1:1). В результате она набрала пять очков и вышла в плей-офф со второго места в группе Е.

Испанцы — трёхкратные чемпионы Европы. Они побеждали на турнире в 1964 году, а также в 2008-м и 2012-м. Кроме того, в 1984 году команда завоевала серебро. Хорваты — действующие вице-чемпионы мира, но на Евро они ещё ни разу не проходили дальше четвертьфинала.

Испанцы являются фаворитами встречи. В рейтинге ФИФА они заметно опережают соперников (6-е место против 14-го). За всю историю команды встречались восемь раз. "Фурия роха" победила в четырёх матчах, трижды уступила и один раз сыграла вничью. В 2018 году сборные обменялись уколами в Лиге наций. В Эльче крупную победу одержали испанцы (6:0), в Загребе верх взяли хорваты (3:2).

Франция – Швейцария. 28 июня. 22:00 мск. Бухарест. Национальный стадион

Французы на групповом этапе по традиции показали прагматичный футбол, не включая предельных оборотов. В "группе смерти" они заняли первое место, набрав пять очков. Трёхцветные победили Германию (1:0), сыграв вничью с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2).

Швейцарцы с четырьмя баллами стали третьими в группе А. Они сыграли вничью с Уэльсом (1:1), уступили Италии (0:3) и одолели Турцию (3:1). В победной встрече дубль оформил полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири.

Французы — действующие чемпионы мира. На Евро они побеждали в 1984 и 2000 годах. В 2016-м трёхцветные взяли серебро, а в 1996-м — бронзу. У швейцарцев лучший результат на чемпионатах Европы — выход в 1/8 финала.

Команда Дидье Дешама занимает второе место в рейтинге ФИФА, швейцарцы идут на 13-й позиции. Французы явно не собираются ограничиваться первым раундом плей-офф, рассчитывая пройти весь путь до конца. Они владеют преимуществом и по личным встречам, ведя по количеству побед (18-12), ещё десять матчей завершились вничью. Последний матч команд состоялся на групповом этапе Евро-2016, тогда встреча завершилась со счётом 0:0.

Англия – Германия. 29 июня. 19:00 мск. Лондон. Стадион "Уэмбли"

Родоначальники футбола не пропустили на групповом этапе ни одного гола, одержав победу над Хорватией (1:0) и Чехией (1:0), а также сыграв вничью с Шотландией (0:0). При этом англичане установили антирекорд Евро для победителей групп, забив лишь два гола.

Немцы изрядно потрепали нервы своим болельщикам, выйдя из "группы смерти" лишь с третьего места. Сначала команда Йоахима Лёва, покидающего свой пост по окончании Евро, проиграла Франции (0:1), затем одолела Португалию (4:2). В последнем туре Германия лишь в концовке встречи ушла от поражения в матче с Венгрией (2:2).

На счету англичан лишь две бронзы на Евро, датированные 1968 и 1996 годами. Бундесманшафт — трёхкратные чемпионы Европы. Они выигрывали золото в 1972, 1980 и 1996 годах. В 1976-м, 1992-м и 2008-м команда становилась серебряным призёром Евро, в 1988-м, 2012-м и 2016-м — бронзовым.

Соперничество сборных Англии и Германии (ФРГ) считается классическим в истории мирового футбола. Сейчас британцы выше в рейтинге ФИФА (4-е место против 12-го), но это не имеет принципиального значения. Самым памятным из их матчей является финал чемпионата мира 1966 года. Тогда родоначальники футбола победили в дополнительное время со счётом 4:2. Решающим стал удар Джеффри Хёрста, после которого мяч ударился в перекладину, а затем от линии ворот отлетел обратно в поле. Системы VAR тогда не было, но советский боковой арбитр Тофик Бахрамов не сомневался, что мяч полностью пересёк заветную линию. Споры о правомерности этого гола не прекращаются до сих пор.

Всего же команды провели друг с другом 32 матча. Каждый из соперников одержал по 13 побед, ещё шесть встреч завершились вничью. Последний раз они играли в 2017 году, разойдясь миром в товарищеском матче на "Уэмбли". Кстати, сборная Англии — единственная команда, которая сыграет в 1/8 финала на своём поле. Тем не менее предсказать исход встречи просто невозможно.

Швеция – Украина. 29 июня. 22:00 мск. Глазго. Стадион "Хэмпден-парк"

Скандинавы, играющие без своей главной звезды Златана Ибрагимовича, неожиданно для всех выиграли группу E, набрав семь очков. Они сначала сыграли вничью с Испанией (0:0), а затем победили Словакию (1:0) и Польшу (3:2). Великолепно проявили себя вратарь команды Робин Ульсен и хавбек Эмиль Форсберг, забивший три гола.

Украинцы, напротив, разочаровали болельщиков. Они чуть не упустили победу над Северной Македонией (2:1), уступив Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1). Лишь благоприятные результаты в других группах позволили подопечным Андрея Шевченко выйти в плей-офф с третьего места в группе E, набрав всего три очка.

Шведы будут фаворитами в матче против Украины. На их счету бронза на Евро-1996. Жовто-блакитные сыграют в плей-офф чемпионата Европы впервые в истории.

В рейтинге ФИФА команды располагаются недалеко друг от друга: Швеция — 18-я, Украина — 24-я. Из четырёх личных встреч украинцы выиграли две при одной ничьей и поражении. На групповом турнире Евро-2012 представители бывшего СССР одолели соперника со счётом 2:1.

Также не следует забывать, что один из четвертьфинальных матчей состоится в Санкт-Петербурге. В нём сыграют победители противостояний Франции со Швейцарией и Хорватии с Испанией. Встреча запланирована на 2 июля.