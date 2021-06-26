СМИ: Футболист "Боруссии" Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и сборной Греции потратил серьезную сумму денег во время отдыха на греческом острове Миконос. Об этом сообщает Sportime.

По информации греческого издания, 20-летний футболист потратил на один из ужинов 500 тысяч евро. Трапеза длилась пять–шесть часов.

Холанд ужинал вместе со своими друзьями. Помимо еды компания заказала четыре бутылки шампанского Cristal Vintage стоимость по 70 тысяч евро за каждую.

Кроме того, норвежец еще и оставил сотрудникам заведения гигантские чаевые в размере 30 тысяч евро.

В YouTube опубликовано видео, на котором заметно, как Холанд отдыхает вместе с алжирским полузащитником "Манчестер Сити" Риядом Марезом.

Холанд выступает за "Боруссию" с января 2020 года. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024-го. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 130 миллионов евро.