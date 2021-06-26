Российский боец стал временным чемпионом Bellator в тяжёлом весе

Российский боец Валентин Молдавский, представляющий команду Фёдора Емельяненко, завоевал временный титул промоушена Bellator в тяжёлой весовой категории.

В чемпионском поединке, который состоялся в американском Анкасвиле (штат Коннектикут) он одолел представителя США Тимоти Джонсона. Все трое судей отдали победу россиянину — 50:45, 49:46, 49:46.



Takedown secured by Valentin Moldavsky!



We are heading into the Championship rounds live on @SHOsports. #Bellator261 pic.twitter.com/UcVvev4yTx — BellatorMMA (@BellatorMMA) June 26, 2021

Молдавский стал третьим россиянином, выигравшим чемпионский титул промоушена Bellator в тяжёлой весовой категории. Ранее подобного успеха добивались Виталий Минаков и Александр Волков.