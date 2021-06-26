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Российский боец стал временным чемпионом Bellator в тяжёлом весе

Полноценным титулом в этой категории владеет американец Райан Бейдер, который сейчас участвует в Гран-при среди полутяжеловесов.

26 июня, 08:30
<p>Фото © Twitter / Bellator</p>

Фото © Twitter / Bellator

Российский боец Валентин Молдавский, представляющий команду Фёдора Емельяненко, завоевал временный титул промоушена Bellator в тяжёлой весовой категории.

В чемпионском поединке, который состоялся в американском Анкасвиле (штат Коннектикут) он одолел представителя США Тимоти Джонсона. Все трое судей отдали победу россиянину — 50:45, 49:46, 49:46.

Молдавский стал третьим россиянином, выигравшим чемпионский титул промоушена Bellator в тяжёлой весовой категории. Ранее подобного успеха добивались Виталий Минаков и Александр Волков.

Объявлена дата боя Фёдора Емельяненко в Москве

Объявлена дата боя Фёдора Емельяненко в Москве

Отметим, что полноценным титулом в тяжёлом весе владеет американец Райан Бейдер. Сейчас он сосредоточился на выступлении в Гран-при Bellator в полутяжёлой категории.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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