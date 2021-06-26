Российский боец стал временным чемпионом Bellator в тяжёлом весе
Полноценным титулом в этой категории владеет американец Райан Бейдер, который сейчас участвует в Гран-при среди полутяжеловесов.
Фото © Twitter / Bellator
Российский боец Валентин Молдавский, представляющий команду Фёдора Емельяненко, завоевал временный титул промоушена Bellator в тяжёлой весовой категории.
В чемпионском поединке, который состоялся в американском Анкасвиле (штат Коннектикут) он одолел представителя США Тимоти Джонсона. Все трое судей отдали победу россиянину — 50:45, 49:46, 49:46.
Takedown secured by Valentin Moldavsky!— BellatorMMA (@BellatorMMA) June 26, 2021
We are heading into the Championship rounds live on @SHOsports. #Bellator261 pic.twitter.com/UcVvev4yTx
Молдавский стал третьим россиянином, выигравшим чемпионский титул промоушена Bellator в тяжёлой весовой категории. Ранее подобного успеха добивались Виталий Минаков и Александр Волков.
Отметим, что полноценным титулом в тяжёлом весе владеет американец Райан Бейдер. Сейчас он сосредоточился на выступлении в Гран-при Bellator в полутяжёлой категории.
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