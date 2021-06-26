Есть интерес из России и с Ближнего Востока: Кокорин может покинуть "Фиорентину"
Бывший футболист сборной России провёл за итальянский клуб всего четыре матча, не отметившись результативными действиями.
Фото © Zuma / TASS
Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может сменить клуб нынешним летом. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, к 30-летнему футболисту проявляют интерес клубы из России и с Ближнего Востока.
Сообщается, что итальянский клуб готов отпустить бывшего игрока сборной России, но хотел бы получить за него адекватную сумму. Трансферная стоимость футболиста оценивается в три с половиной миллиона евро, его контракт с "фиалками" рассчитан до 30 июня 2024 года.
Напомним, что Кокорин перешёл в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе 2021 года. В составе итальянского клуба он выходил на поле четыре раза, не отметившись результативными действиями.
Комментариев: 0