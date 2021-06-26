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Есть интерес из России и с Ближнего Востока: Кокорин может покинуть "Фиорентину"

Бывший футболист сборной России провёл за итальянский клуб всего четыре матча, не отметившись результативными действиями.

26 июня, 10:10
<p>Фото © Zuma / TASS</p>

Фото © Zuma / TASS

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может сменить клуб нынешним летом. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, к 30-летнему футболисту проявляют интерес клубы из России и с Ближнего Востока.

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Сообщается, что итальянский клуб готов отпустить бывшего игрока сборной России, но хотел бы получить за него адекватную сумму. Трансферная стоимость футболиста оценивается в три с половиной миллиона евро, его контракт с "фиалками" рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, что Кокорин перешёл в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе 2021 года. В составе итальянского клуба он выходил на поле четыре раза, не отметившись результативными действиями.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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