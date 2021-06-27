В Москве на матче любительских команд умер "подставной футболист"

"Причём человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости как таковой. Плюс игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары. Причины смерти мы не знаем. Мы до сих пор не можем выяснить, кто это. Его не было в заявке, то есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем, кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть", — отметил президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов.