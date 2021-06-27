В Москве на матче любительских команд умер "подставной футболист"
Первая помощь ему была оказана медиками, которые находились на поле.
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В Москве во время игры Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) зоны Юго-Запад умер один из игроков. При этом он не был в заявках команд-участниц встречи. Об этом сообщает Sport24.
"Причём человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости как таковой. Плюс игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары. Причины смерти мы не знаем. Мы до сих пор не можем выяснить, кто это. Его не было в заявке, то есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем, кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть", — отметил президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов.
По его словам, первая помощь игроку была оказана медиками, которые находились на поле. Все подробности трагедии сейчас устанавливаются.
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