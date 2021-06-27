Фанатка с плакатом спровоцировала крупную аварию на "Тур де Франс"

Плакат одной из болельщиц спровоцировал крупный завал на "Тур де Франс". Видео © NBCSN

Во Франции на стартовом этапе велогонки "Тур де Франс" участники попали в массовый завал из-за болельщицы, задевшей плакатом одного из гонщиков. Кадры произошедшего опубликованы в твиттере NBC Sports.

Завал произошёл примерно за 45 километров до финиша. Одна из фанаток направила картонный баннер в сторону камер, находясь на обочине. Но плакат оказался на пути немецкого гонщика из команды Jumbo-Visma Тони Мартина — семикратного чемпиона мира, серебряного призёра Олимпиады в Лондоне.

Столкновение спровоцировало крупный завал из десятков велогонщиков. Серьёзные травмы получил 21 человек. Как уточняет De Telegraaf, девушка с места инцидента скрылась, она объявлена в розыск.

В этом году маршрут 108-го "Тур де Франс" проходит только по территории Франции. Гонка входит в программу Гранд-тура — самого престижного вида соревнований в шоссейном велоспорте — вместе с "Джиро д‘Италия" и испанской "Вуэльтой".