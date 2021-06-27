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Под Саратовом водитель кроссовера сбил двух дорожных рабочих и влетел в столб

В результате аварии погиб человек. Сам автомобилист и один пострадавший госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

27 июня, 09:33
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Энгельсе Саратовской области кроссовер на большой скорости сбил двух дорожных рабочих, после чего влетел в столб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. Отмечается, что авария произошла 26 июня, в 23:30 (22:30 мск) на проспекте Строителей.

  • Фото © ЧП Саратов
    Фото © ЧП Саратов
  • Фото © ЧП Саратов
    Фото © ЧП Саратов
  • Фото © ЧП Саратов
    Фото © ЧП Саратов
  • Фото © ЧП Саратов
    Фото © ЧП Саратов
  • Фото © ЧП Саратов
    Фото © ЧП Саратов

Фото © ЧП Саратов

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Предварительно, водитель 1979 года рождения не справился с управлением автомобилем Chery Tiggo и наехал на двух мужчин 1991 и 1983 года рождения, которые выполняли дорожные работы. В результате ДТП 30-летний пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи, а самого водителя и второго рабочего госпитализировали с различными травмами.

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По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф рассказывал, что два ребёнка и один взрослый погибли в страшном ДТП на трассе под Самарой. Ещё семь человек, в том числе один несовершеннолетний, госпитализированы. По факту происшествия проводится проверка.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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