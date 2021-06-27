Под Саратовом водитель кроссовера сбил двух дорожных рабочих и влетел в столб

В Энгельсе Саратовской области кроссовер на большой скорости сбил двух дорожных рабочих, после чего влетел в столб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. Отмечается, что авария произошла 26 июня, в 23:30 (22:30 мск) на проспекте Строителей.











Предварительно, водитель 1979 года рождения не справился с управлением автомобилем Chery Tiggo и наехал на двух мужчин 1991 и 1983 года рождения, которые выполняли дорожные работы. В результате ДТП 30-летний пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи, а самого водителя и второго рабочего госпитализировали с различными травмами.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.