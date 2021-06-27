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Два ребёнка и один взрослый погибли в страшном ДТП на трассе под Самарой

Ещё семь человек, в том числе один несовершеннолетний, госпитализированы. По факту происшествия проводится проверка.

27 июня, 06:58

Фото © VK / "ДТП 163 Самара"

Два ребёнка и один взрослый погибли в страшном ДТП на трассе под Самарой. Видео © VK / "ДТП 163 Самара"

На трассе в Алексеевском районе Самарской области произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

Как уточнили в УМВД России по региону, в полицию поступило сообщение о том, что вечером в минувшую субботу на трассе Герасимовка – Дальний в ДТП попали две иномарки. В результате происшествия погибло три человека, из них два ребёнка. Ещё семеро, в том числе один несовершеннолетний, были госпитализированы.

  • Фото © VK / "ДТП 163 Самара"
    Фото © VK / "ДТП 163 Самара"
  • Фото © VK / "ДТП 163 Самара"
    Фото © VK / "ДТП 163 Самара"
  • Фото © VK / "ДТП 163 Самара"
    Фото © VK / "ДТП 163 Самара"

Фото © VK / "ДТП 163 Самара"

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Точная причина аварии пока не известна, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

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Ранее сообщалось, что родители с полугодовалым сыном погибли в страшном ДТП с грузовиком под Волгоградом. В аварии пострадало два человека — трёхлетняя девочка и один взрослый. Малышка сейчас находится в реанимации.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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