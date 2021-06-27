Два ребёнка и один взрослый погибли в страшном ДТП на трассе под Самарой
Ещё семь человек, в том числе один несовершеннолетний, госпитализированы. По факту происшествия проводится проверка.
Фото © VK / "ДТП 163 Самара"
Два ребёнка и один взрослый погибли в страшном ДТП на трассе под Самарой. Видео © VK / "ДТП 163 Самара"
На трассе в Алексеевском районе Самарской области произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.
Как уточнили в УМВД России по региону, в полицию поступило сообщение о том, что вечером в минувшую субботу на трассе Герасимовка – Дальний в ДТП попали две иномарки. В результате происшествия погибло три человека, из них два ребёнка. Ещё семеро, в том числе один несовершеннолетний, были госпитализированы.
Точная причина аварии пока не известна, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
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