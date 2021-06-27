Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на летний отдых

Почти треть россиян (30,5%) готовы потратить на летний отдых внутри страны в среднем от 40 до 60 тысяч рублей на одного человека. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно данным исследования, 23,5% респондентов рассчитывают уложиться в сумму от 20 до 40 тысяч рублей. Ещё 11,5% опрошенных отложили на отпуск от 60 до 80 тысяч рублей. И только лишь 3,9% наших соотечественников планируют раскошелиться на сумму от 80 до 100 тысяч рублей на путешествие по России.

При этом на поездку за границу каждый пятый турист (21,5%) надеется уложиться в сумму от 40 до 60 тысяч рублей на каждого путешественника. Также 15,4% готовы потратить чуть больше — от 60 до 80 тысяч рублей. 12% респондентов заявили, что рассчитывают этим летом отдохнуть на сумму в пределах от 20 до 40 тысяч рублей, а 0,8% путешественников отказываются тратить на это больше 20 тысяч рублей.