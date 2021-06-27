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Регион
Опубликовано 27 июня 2021, 08:09

Выпускникам рассказали, какие профессии более востребованы в России

Фото © Pexels

Фото © Pexels

В этих сферах не хватает специалистов как с высшим, так и со средним профессиональным образованием.

Наиболее востребованными профессиями в России сейчас являются те, которые относятся к IT-сфере и медицине. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Как показывает текущая ситуация, сегодня не хватает рабочих рук. Не хватает специалистов в IT-технологиях, в том числе даже не с высшим образованием, а средним профессиональным. Этого сейчас достаточно для того, чтобы быть востребованным на рынке труда. Кроме того, сегодня явно не хватает медицинских работников", — сказала депутат в беседе с URA.RU.

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Светлана Бессараб посоветовала выпускникам прислушиваться к своим чувствам при выборе специальности, но и учитывать ситуацию на рынке труда. Депутат считает, что нужно "взвесить свои возможности и, главное, не бояться делать шаги в сторону своей мечты".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в российских вузах откроют ещё 45 тысяч бюджетных мест. По его словам, в приоритетном порядке эти места необходимо отдавать в региональные высшие учебные заведения.

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Артем Порвин
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