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"Всё болит": Мясников рассказал о необъяснимом симптоме нехватки витамина D

Доктор также развеял миф о том, что для получения этого элемента нужно обязательно загорать.

27 июня, 04:56
<p>Фото © Instagram / drmyasnikov.ru</p>

Фото © Instagram / drmyasnikov.ru

Мышечно-скелетные боли — один из самых необъяснимых симптомов дефицита витамина D в организме. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"По медицинскому закону любой человек, у которого всё болит и при этом... нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, — этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D", — рассказал медик в эфире телеканала "Россия-1".

Он подчёркивает, что для того, чтобы витамин начал вырабатываться в организме, совсем не обязательно загорать. По его словам, вещество вырабатывается, даже когда человек просто находится на открытом воздухе. Если светит солнце, для выработки витамина D понадобится всего 5–10 минут.

Также его можно получить из морепродуктов, яиц и молока. Недостаток этого элемента в организме приводит к серьёзным болезням.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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