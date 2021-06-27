Мышечно-скелетные боли — один из самых необъяснимых симптомов дефицита витамина D в организме. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"По медицинскому закону любой человек, у которого всё болит и при этом... нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, — этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D", — рассказал медик в эфире телеканала "Россия-1".

Он подчёркивает, что для того, чтобы витамин начал вырабатываться в организме, совсем не обязательно загорать. По его словам, вещество вырабатывается, даже когда человек просто находится на открытом воздухе. Если светит солнце, для выработки витамина D понадобится всего 5–10 минут.

Также его можно получить из морепродуктов, яиц и молока. Недостаток этого элемента в организме приводит к серьёзным болезням.