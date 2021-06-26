Мясников назвал главную ошибку худеющих, которая ведёт к набору веса

"За три месяца это должно быть всего пять процентов от исходного веса, и тогда это пойдёт незаметно для гормональной системы. Мы как бы обманем её. Мы будем вес снижать потихонечку, постепенно, а гормоны будут "думать", что всё хорошо, у нас соблюдается баланс, и не будут вам понижать обмен веществ и повышать вам аппетит", — отметил Мясников.