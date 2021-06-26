Мясников назвал главную ошибку худеющих, которая ведёт к набору веса
Тем, кто хочет стать тонкими и звонкими, стоит обращать особое внимание на гормональную систему и следить за её балансом.
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Когда человек пытается быстро снизить вес, организм реагирует на это ровно противоположным образом из-за дисбаланса гормональной системы. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".
"Самая главная ошибка, которая приводит к набору веса, — это быстрое снижение веса. Оно начинает делать дисбаланс гормональной системы, что приводит к набору веса", — объяснил врач.
Чтобы диета была эффективной, худеть стоит постепенно. Таким образом, будет сохраняться баланс гормональной системы, никаких сбоев не произойдёт.
"За три месяца это должно быть всего пять процентов от исходного веса, и тогда это пойдёт незаметно для гормональной системы. Мы как бы обманем её. Мы будем вес снижать потихонечку, постепенно, а гормоны будут "думать", что всё хорошо, у нас соблюдается баланс, и не будут вам понижать обмен веществ и повышать вам аппетит", — отметил Мясников.
Ранее Александр Мясников объяснял, что супы служат в основном для запуска пищеварительной системы и употреблять их нужно умеренно. Поскольку это высококалорийный продукт с большим содержанием соли.
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