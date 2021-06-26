Российские школьники расскажут о своих достижениях в рамках акции "Молодёжь меняет мир"
Мероприятие приурочено ко Дню молодёжи, который отмечается 27 июня. Оно проходит в рамках онлайн-марафона "ЯМолодость", он завершится концертом в Судаке, где выступят резиденты арт-кластера "Таврида".
Фото © Pixabay
Школьники из разных российских городов присоединились к онлайн-эстафете "Молодёжь меняет мир", запущенной "Большой переменой" в преддверии Дня молодёжи, который отмечается 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
"Молодёжь меняет мир" — это новая акция, которую запускает "Большая перемена" перед приближающимся Днём молодёжи. Для участия необходимо записать короткое видео с рассказом о том, что удалось сделать значимого для своего города, своей страны или всей планеты, и о том, что бы ещё хотелось изменить, чтобы сделать жизнь вокруг счастливее", — отмечается в сообщении.
Добавим, что акция проводится в рамках марафона "ЯМолодость". Он завершится 27 июня концертом на Центральной площади набережной Судака. Для жителей и гостей города выступят резиденты арт-кластера "Таврида", среди которых Владимир Бабенко, Илья Аноприев, Ксения Лебедева и другие. Также в нём примут участие танцевальный коллектив "Тавриды" и участники образовательного заезда "Новые русские сезоны".
Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко призвал российскую молодёжь использовать возможности для самореализации, создаваемые государством. Во время выступления на онлайн-марафоне "ЯМолодость" он также поблагодарил юных волонтёров за помощь, в том числе во время пандемии коронавируса и наводнения в Крыму.
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