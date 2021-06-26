Ещё в одной российской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

В Брянской области ввели обязательное вакцинирование от коронавируса для граждан, работающих в определённых сферах. Об этом сообщили на официальной странице регионального правительства.

Под требования об обязательной вакцинации подпали госслужащие, работники сферы здравоохранения и соцзащиты, образования и торговли, культуры, те, кто задействован в финансовых организациях и на почте, трудящиеся в театрах, кино- и концертных залах. Кроме того, привиться от ковида обязаны организаторы зрелищных, массовых спортивных и физкультурных мероприятий.

Для вакцинации с 8:00 до 20:00 доступно свыше 60 прививочных пунктов в 33 медучреждениях. Есть возможность получить вакцину в двух торговых центрах — "Бум сити" и "Аэропарк" — ежедневно с 12:00 до 19:00 без выходных и праздников.