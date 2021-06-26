В России с 1 июля стартует программа диспансеризации
Сейчас есть регионы, где медики испытывают повышенную нагрузку из-за большого количества заражённых ковидом пациентов, отметил глава Минздрава Михаил Мурашко. Поэтому, по его словам, в некоторых субъектах придётся отложить программу.
Фото © Pixabay
Несмотря на рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией, в России с 1 июля начинается массовая диспансеризация. Однако, как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, в разных городах она будет проводиться в зависимости от эпидобстановки.
"Программа диспансеризации, дополнительной диспансеризации будет стартовать с 1 июля, а в разных регионах она будет развиваться в зависимости от эпидситуации", — сказал журналистам министр.
На данный момент есть регионы, где медики испытывают повышенную нагрузку из-за большого количества заражённых ковидом пациентов, отметил Мурашко. Поэтому, по его словам, в некоторых субъектах придётся отложить на определённый период программу дополнительной диспансеризации.
Ранее глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление об углублённой диспансеризации перенёсших ковид россиян. Премьер-министр потребовал организовать процесс максимально качественно и доступно. Он призвал разъяснить пациентам, куда они могут обратиться и какой спектр услуг получат.
Лента новостей
"Поздоровался, выпил кофейку и полетел": В Татарстане проводят проверку после приземления вертолёта на пляж с отдыхающими
сегодня в 14:08
Эрдоган пообещал завершить строительство канала в обход Босфора за шесть лет
сегодня в 14:02
Названы самые популярные темы вопросов для прямой линии с Путиным
сегодня в 13:55
Комментариев: 0