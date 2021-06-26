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В России с 1 июля стартует программа диспансеризации

Сейчас есть регионы, где медики испытывают повышенную нагрузку из-за большого количества заражённых ковидом пациентов, отметил глава Минздрава Михаил Мурашко. Поэтому, по его словам, в некоторых субъектах придётся отложить программу.

26 июня, 14:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Несмотря на рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией, в России с 1 июля начинается массовая диспансеризация. Однако, как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, в разных городах она будет проводиться в зависимости от эпидобстановки.

"Программа диспансеризации, дополнительной диспансеризации будет стартовать с 1 июля, а в разных регионах она будет развиваться в зависимости от эпидситуации", — сказал журналистам министр.

Стало известно, как россияне относятся к диспансеризации

Стало известно, как россияне относятся к диспансеризации

На данный момент есть регионы, где медики испытывают повышенную нагрузку из-за большого количества заражённых ковидом пациентов, отметил Мурашко. Поэтому, по его словам, в некоторых субъектах придётся отложить на определённый период программу дополнительной диспансеризации.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление об углублённой диспансеризации перенёсших ковид россиян. Премьер-министр потребовал организовать процесс максимально качественно и доступно. Он призвал разъяснить пациентам, куда они могут обратиться и какой спектр услуг получат.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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