Названы самые популярные темы вопросов для прямой линии с Путиным

30 июня в 12:00 мск начнётся разговор президента с гражданами, а обращения принимают с полудня 20 июня до конца программы.

Самые популярные в этом году темы вопросов граждан для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным — это борьба с коронавирусом, вакцинация, распределение лекарств по регионам, а также улучшение жилищных условий. Об этом говорится в посвящённом подготовке программы сюжете телеканала "Россия 24".

"Наиболее важная тема — это, безусловно, вакцинация и борьба с ковидом. Людей волнует, какую вакцину выбрать и какие есть в поликлиниках. Также это вопросы о распределении бесплатных лекарств в регионах и жилищная тема: переселение из аварийного жилья, ремонт и улучшение жилищных условий", — сказано в сюжете.

Как стало известно, на данный момент к прямой линии с президентом РФ поступило уже более сотни тысяч обращений.

Напомним, что Путин проведёт прямую линию с гражданами РФ 30 июня. Общение главы государства с россиянами начнётся в 12:00. Вопросы будут принимать с 12:00 по местному времени 20 июня и до окончания программы 30 июня. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).