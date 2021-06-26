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В Новой Москве подросток решил искупаться в пруду и утонул

Парень нырнул, а после не появился на поверхности воды. Прокуратура оценит обеспечение безопасности на водных объектах.

26 июня, 13:52
<p>Фото © <a href="https://t.me/moscowproc/138?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Фото © Прокуратура Москвы

В Новой Москве 17-летний подросток погиб в пруду Сосны около деревни Яковлевское. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Стало известно, что в ходе купания подросток нырнул под воду и не смог вынырнуть по неизвестным причинам. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Её осуществляют сотрудники Прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов. Будет дана оценка соблюдению требований об обеспечении безопасности на водных объектах.

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Десятилетняя девочка утонула во время купания в озере в Орле

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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