В Новой Москве подросток решил искупаться в пруду и утонул
Парень нырнул, а после не появился на поверхности воды. Прокуратура оценит обеспечение безопасности на водных объектах.
Фото © Прокуратура Москвы
В Новой Москве 17-летний подросток погиб в пруду Сосны около деревни Яковлевское. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Стало известно, что в ходе купания подросток нырнул под воду и не смог вынырнуть по неизвестным причинам. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Её осуществляют сотрудники Прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов. Будет дана оценка соблюдению требований об обеспечении безопасности на водных объектах.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Саратовской области 37-летний госинспектор Жигулёвского заповедника имени Спрыгина на катере протаранил лодку, и это закончилось трагедией для семьи, которая находилась на борту повреждённого судна.
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