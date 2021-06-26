В Новой Москве подросток решил искупаться в пруду и утонул

В Новой Москве 17-летний подросток погиб в пруду Сосны около деревни Яковлевское. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Стало известно, что в ходе купания подросток нырнул под воду и не смог вынырнуть по неизвестным причинам. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Её осуществляют сотрудники Прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов. Будет дана оценка соблюдению требований об обеспечении безопасности на водных объектах.