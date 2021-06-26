Бизнес и туроператоры попросили власти Кубани смягчить ковидные ограничения для отдыхающих

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой о смягчении введённых 24 июня коронавирусных ограничений, связанных с заселением туристов в объекты размещения на курортах Кубани. Об этом говорится в письме на имя главы региона, которое подписали президент РСТ Андрей Игнатьев и глава комиссии РСПП по туриcтической индустрии Сергей Шпилько.

"Поддерживаем обращение руководителя Федерального агентства по туризму Догузовой в отношении разрешения организации приёма и расселения туристов с 1 августа 2021 года в гостиницах и санаториях Краснодарского края при наличии медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат теста ПЦР", — указано в тексте.

При этом отмечается, что временные ограничения, связанные с получением двух компонентов вакцины от ковида, могут привести к тому, что большая часть туристов не сможет воспользоваться уже оплаченными турами, а гостиницы, в свою очередь, "рискуют столкнуться со значительной недозагрузкой номерного фонда". Кроме прочего, предлагается внести в список документов, необходимых для размещения отдыхающих в отелях, подтверждение перенесённого заболевания в период не более шести месяцев до даты заезда.

"Данная мера позволит нашим соотечественникам, уже переболевшим коронавирусной инфекцией, посетить курорты Краснодарского края без дополнительных расходов на ПЦР-тесты", — подчеркнули авторы письма.

24 июня стало известно, что отели Кубани с 1 июля будут принимать гостей только при наличии у них отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. А с 1 августа эта мера будет ужесточена, и отельеры смогут принимать туристов только с сертификатом о вакцинации. Исключение сделают лишь для тех граждан, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям. Глава Кубани Вениамин Кондратьев объяснил такие решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

По мнению представителей турбизнеса, введённые меры попросту сорвут летний сезон, поскольку около половины россиян, забронировавших путёвки, откажется от поездок. В этой связи руководители Ростуризма и Роспотребнадзора попросили Кондратьева смягчить ковидные требования и разрешить путешественникам заселяться в краснодарские отели не только с прививкой, но и с отрицательным ПЦР-тестом, а также справкой о наличии антител.