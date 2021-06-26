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В МИД РФ назвали гуманитарным жестом выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Действия российских властей обусловлены введённой Украиной блокадой региона, которая нарушает Минские соглашения, подчеркнула Мария Захарова. По её словам, жителей Донецка и Луганска Киев семь лет ущемляет в правах.

26 июня, 13:30
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Выдача российских паспортов жителям Донбасса является гуманитарным жестом, и подобная политика полностью соответствует нормам международной практики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно Минским соглашениям, он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах", — подчеркнула Захарова, её комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

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Дипломат также отметила, что президент Незалежной Владимир Зеленский обвинил Москву в нарушении Минских соглашений из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По мнению Захаровой, понять его претензии весьма непросто. Она напомнила, что свои паспорта украинцам в огромных количествах ежегодно выдают Польша, Венгрия и Румыния, а сама Украина активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья.

"Вызывает глубокое сожаление, что президент Украины считает своих граждан, проживающих в условиях блокады на востоке страны и вынужденных приобретать гражданство России, хуже тех украинцев, которым разрешено получать гражданство других стран", — заключила Захарова.

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Ранее Киев назвал выдачу паспортов РФ в Донбассе основанием для пересмотра Минских соглашений. Также там в очередной раз заявили, что не могут реализовать достигнутые в 2015 году договорённости.

Ранее стало известно, что в Донбассе уже в 2021 году будет миллион граждан России. При этом в Кремле заверили, что Россия не планирует поглощать ДНР и ЛНР. Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР 24 апреля 2019 года. Первые документы были выданы 14 июня 2019 года.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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