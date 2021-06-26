В МИД РФ назвали гуманитарным жестом выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Выдача российских паспортов жителям Донбасса является гуманитарным жестом, и подобная политика полностью соответствует нормам международной практики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно Минским соглашениям, он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах", — подчеркнула Захарова, её комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат также отметила, что президент Незалежной Владимир Зеленский обвинил Москву в нарушении Минских соглашений из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По мнению Захаровой, понять его претензии весьма непросто. Она напомнила, что свои паспорта украинцам в огромных количествах ежегодно выдают Польша, Венгрия и Румыния, а сама Украина активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья.

"Вызывает глубокое сожаление, что президент Украины считает своих граждан, проживающих в условиях блокады на востоке страны и вынужденных приобретать гражданство России, хуже тех украинцев, которым разрешено получать гражданство других стран", — заключила Захарова.

Ранее Киев назвал выдачу паспортов РФ в Донбассе основанием для пересмотра Минских соглашений. Также там в очередной раз заявили, что не могут реализовать достигнутые в 2015 году договорённости.