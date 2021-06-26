В МИД РФ назвали гуманитарным жестом выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Действия российских властей обусловлены введённой Украиной блокадой региона, которая нарушает Минские соглашения, подчеркнула Мария Захарова. По её словам, жителей Донецка и Луганска Киев семь лет ущемляет в правах.
Фото © Shutterstock
Выдача российских паспортов жителям Донбасса является гуманитарным жестом, и подобная политика полностью соответствует нормам международной практики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно Минским соглашениям, он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах", — подчеркнула Захарова, её комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
"Эти фантазии противоречат конституции": В "Оппозиционной платформе" осудили заявление Зеленского о строительстве "стены" в Донбассе
Дипломат также отметила, что президент Незалежной Владимир Зеленский обвинил Москву в нарушении Минских соглашений из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По мнению Захаровой, понять его претензии весьма непросто. Она напомнила, что свои паспорта украинцам в огромных количествах ежегодно выдают Польша, Венгрия и Румыния, а сама Украина активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья.
"Вызывает глубокое сожаление, что президент Украины считает своих граждан, проживающих в условиях блокады на востоке страны и вынужденных приобретать гражданство России, хуже тех украинцев, которым разрешено получать гражданство других стран", — заключила Захарова.
Ранее Киев назвал выдачу паспортов РФ в Донбассе основанием для пересмотра Минских соглашений. Также там в очередной раз заявили, что не могут реализовать достигнутые в 2015 году договорённости.
Ранее стало известно, что в Донбассе уже в 2021 году будет миллион граждан России. При этом в Кремле заверили, что Россия не планирует поглощать ДНР и ЛНР. Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР 24 апреля 2019 года. Первые документы были выданы 14 июня 2019 года.
Лента новостей
В Красноярском крае девочка-подросток пострадала при взрыве 100-литрового водонагревателя
сегодня в 13:18
Вместо дорог снова реки: Мощный ливень обрушился на Ялту спустя неделю после наводнения
сегодня в 13:03
#НаводимМосты: Активисты из российских регионов приняли участие в акции "Молодость объединяет"
сегодня в 12:47
Комментариев: 0