Активисты из разных российских регионов накануне Дня молодёжи, который отмечается 27 июня, приняли участие в акции "Росмолодёжи" "Молодость объединяет". Видео и фото мероприятия были опубликованы в соцсетях.

Так, в различных населённых пунктах на мостах появились плакаты с разными посланиями и пожеланиями для молодых людей. Все они объединены девизом #НаводимМосты. Такие инсталляции можно увидеть в Салехарде, Смоленске, Воскресенске и других городах.

Активисты разместили на баннерах разные слоганы, среди которых, кроме хештегов #МолодостьОбъединяет и #НаводимМосты, также есть послания "Любовь", "Семья", "Общение", "Здоровье" и другие.