#НаводимМосты: Активисты из российских регионов приняли участие в акции "Молодость объединяет"
Так, на мостах в различных населённых пунктах появились плакаты с разными посланиями и пожеланиями для молодёжи.
Активисты из разных российских регионов накануне Дня молодёжи, который отмечается 27 июня, приняли участие в акции "Росмолодёжи" "Молодость объединяет". Видео и фото мероприятия были опубликованы в соцсетях.
Так, в различных населённых пунктах на мостах появились плакаты с разными посланиями и пожеланиями для молодых людей. Все они объединены девизом #НаводимМосты. Такие инсталляции можно увидеть в Салехарде, Смоленске, Воскресенске и других городах.
Активисты разместили на баннерах разные слоганы, среди которых, кроме хештегов #МолодостьОбъединяет и #НаводимМосты, также есть послания "Любовь", "Семья", "Общение", "Здоровье" и другие.
Ранее Лайф рассказывал, что накануне, 25 июня, в Санкт-Петербурге прошёл традиционный праздник выпускников "Алые паруса". В этом году он посвящён 800-летию со дня рождения Александра Невского, юбилею первого полёта человека в космос и 30-летию российского флага. Лайф вёл прямую трансляцию праздника.
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