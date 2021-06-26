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Пьяный житель Прикамья во время ссоры поджёг гараж с приятелями внутри

Шестеро из них, включая самого поджигателя, госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело, по которому сейчас ведётся расследование.

26 июня, 12:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело против жителя Соликамска, который пытался сжечь десять человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

"В ночное время 26 июня в городе Соликамске местный житель облил бензином людей в гараже и поджёг. По данному факту следственными органами Пермского края возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое с особой жестокостью", — сказано в сообщении.

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По данным следствия, всего в гараже, расположенном напротив жилого дома по улице Фрунзе, находилось восемь мужчин и три женщины. Один из них (44-летний местный житель), будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с присутствующими и устроил драку с 64-летним приятелем. Затем мужчина сходил к себе домой, взял канистру с бензином и вернулся в гараж, после чего облил знакомых горючим и поджёг зажигалкой.

Как уточнили в региональном управлении СКР, в результате инцидента шесть человек, включая подозреваемого, получили множественные термические ожоги различных частей тела и были доставлены в больницы Соликамска и Березников.

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В настоящий момент правоохранители проводят допросы и другие следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Также решается вопрос об избрании меры пресечения поджигателю с учётом его тяжёлого состояния здоровья. Расследование уголовного дела продолжается.

А ранее на Украине 28-летний мужчина случайно выпил бензин вместо спиртного и закурил. Подмену он не заметил, потому что до этого несколько дней пил со знакомым.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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