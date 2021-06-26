Пьяный житель Прикамья во время ссоры поджёг гараж с приятелями внутри

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело против жителя Соликамска, который пытался сжечь десять человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

"В ночное время 26 июня в городе Соликамске местный житель облил бензином людей в гараже и поджёг. По данному факту следственными органами Пермского края возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое с особой жестокостью", — сказано в сообщении.

По данным следствия, всего в гараже, расположенном напротив жилого дома по улице Фрунзе, находилось восемь мужчин и три женщины. Один из них (44-летний местный житель), будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с присутствующими и устроил драку с 64-летним приятелем. Затем мужчина сходил к себе домой, взял канистру с бензином и вернулся в гараж, после чего облил знакомых горючим и поджёг зажигалкой.

Как уточнили в региональном управлении СКР, в результате инцидента шесть человек, включая подозреваемого, получили множественные термические ожоги различных частей тела и были доставлены в больницы Соликамска и Березников.

В настоящий момент правоохранители проводят допросы и другие следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Также решается вопрос об избрании меры пресечения поджигателю с учётом его тяжёлого состояния здоровья. Расследование уголовного дела продолжается.