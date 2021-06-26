Пробную партию российской вакцины "Спутник V" выпустили в Иране

В Иране началось производство российской антиковидной вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Иран стал первым государством Ближневосточного региона, в котором осуществлено производство вакцины "Спутник V", — указали в фонде.

Директор Actoverco Реза Мостофи держит флакон с российской вакциной, рядом с ним — менеджер по биотехнологическому производству Actoverco Хоссейн Седиги. Фото © Телеграм-канал "Спутник V"

Отмечается, что выпускать российскую вакцину доверили одному из крупнейших фармпроизводителей Ирана – Actoverco. Сегодня концерн представил первую пробную партию "Спутника V", выпущенного на территории республики. Российский препарат местного производства планируют использовать для вакцинации местных жителей. Добавим, что "Спутник V" в Иране ставят с 9 февраля. Тогда первую прививку сделали сыну главы местного Минздрава.

Ранее Минздрав РФ разрешил беременным россиянкам вакцинироваться "Спутником V". С учётом положительных результатов доклинических исследований безопасности препарата экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения, отметил глава ведомства Михаил Мурашко.