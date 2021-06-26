НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пробную партию российской вакцины "Спутник V" выпустили в Иране

Препарат произведён одним из крупнейших фармпроизводителей республики — Actoverco. Сегодня концерн представил первую пробную партию, выпущенную на территории страны.

26 июня, 12:32
<p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/sputnik_vaccine/1112" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Спутник V"</a></p>

Фото © Телеграм-канал "Спутник V"

В Иране началось производство российской антиковидной вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Иран стал первым государством Ближневосточного региона, в котором осуществлено производство вакцины "Спутник V", — указали в фонде.

Директор Actoverco Реза Мостофи держит флакон с российской вакциной, рядом с ним — менеджер по биотехнологическому производству Actoverco Хоссейн Седиги. Фото © Телеграм-канал "Спутник V"

Директор Actoverco Реза Мостофи держит флакон с российской вакциной, рядом с ним — менеджер по биотехнологическому производству Actoverco Хоссейн Седиги. Фото © Телеграм-канал "Спутник V"

Отмечается, что выпускать российскую вакцину доверили одному из крупнейших фармпроизводителей Ирана – Actoverco. Сегодня концерн представил первую пробную партию "Спутника V", выпущенного на территории республики. Российский препарат местного производства планируют использовать для вакцинации местных жителей. Добавим, что "Спутник V" в Иране ставят с 9 февраля. Тогда первую прививку сделали сыну главы местного Минздрава.

Первые партии вакцины "Спутник лайт" поступили в гражданский оборот

Первые партии вакцины "Спутник лайт" поступили в гражданский оборот

Ранее Минздрав РФ разрешил беременным россиянкам вакцинироваться "Спутником V". С учётом положительных результатов доклинических исследований безопасности препарата экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения, отметил глава ведомства Михаил Мурашко.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1