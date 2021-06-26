Первые партии вакцины "Спутник лайт" поступили в гражданский оборот

Первые серии вакцины от коронавируса "Спутник лайт" запущены в гражданский оборот. До конца июня планируется поступление в пользование около 2,5 миллиона доз препарата. Об этом во время посещения городской поликлиники в Белгороде сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Вчера завершился этап контроля, и первые серии "Спутник лайт" вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня в оборот поступит около 2,5 миллиона доз", — сказал он.

А ранее эксперт ВОЗ рассказала, при каком титре антител нужно вакцинироваться от ковида. Прививка не может нанести какой-то вред организму из-за их наличия, отметила Мелита Вуйнович. Она также добавила, что процедура не освобождает граждан от исполнения санитарных правил.