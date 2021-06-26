Первые партии вакцины "Спутник лайт" поступили в гражданский оборот
До конца месяца ожидается поставка в пользование около 2,5 миллиона доз препарата, уточнил глава Минздрава РФ.
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Первые серии вакцины от коронавируса "Спутник лайт" запущены в гражданский оборот. До конца июня планируется поступление в пользование около 2,5 миллиона доз препарата. Об этом во время посещения городской поликлиники в Белгороде сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Вчера завершился этап контроля, и первые серии "Спутник лайт" вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня в оборот поступит около 2,5 миллиона доз", — сказал он.
А ранее эксперт ВОЗ рассказала, при каком титре антител нужно вакцинироваться от ковида. Прививка не может нанести какой-то вред организму из-за их наличия, отметила Мелита Вуйнович. Она также добавила, что процедура не освобождает граждан от исполнения санитарных правил.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что вакцина "Спутник лайт" поможет поднять уровень антител до необходимой для защиты организма величины. Поэтому препарат пригоден для ревакцинации.
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