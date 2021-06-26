"Сколько там жулья всякого": Собянин объяснил, почему ввёл в Москве QR-коды, а не бумажные CoViD-сертификаты
Электронная система – самый надёжный и оптимальный вариант в нынешних условиях, подчеркнул мэр столицы. По его словам, бумажные справки сейчас подделывают все кому не лень.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Решение о введении в Москве QR-кодов, а не бумажных сертификатов, было принято, потому что электронный код надёжно защищает от мошенников, которые хотят нажиться на продажах липовых документах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Если вы пошли в ресторан или кафе, наверное, у вас есть всё-таки телефон, у 99% точно есть. А у некоторых москвичей и не по одному. Почему не бумажный? Зайдите в Интернет, посмотрите, сколько там жулья всякого, которое обещает вам в течение нескольких часов доставить бумажный сертификат", — рассказал градоначальник в интервью "Вестям в субботу" на телеканале "Россия 1".
QR-код – самая надёжная и оптимальная система в нынешних условиях, подчеркнул Собянин. При этом он признал, что в ней есть определённые неполадки из-за многочисленных информационных систем, которые связаны между собой. По словам мэра столицы, именно поэтому есть так называемая группа разбора, куда любой гражданин может обратиться по поводу QR-кодов.
Напомним, ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться с начала июня. Власти города ввели ряд ограничений, а также обязали работников сферы услуг вакцинироваться. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе. А с 22 июня в Москве введены ограничения на проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек. Они распространяются в том числе и на те шоу, которые проводятся на открытом воздухе.
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