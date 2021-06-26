"Сколько там жулья всякого": Собянин объяснил, почему ввёл в Москве QR-коды, а не бумажные CoViD-сертификаты

Электронная система – самый надёжный и оптимальный вариант в нынешних условиях, подчеркнул мэр столицы. По его словам, бумажные справки сейчас подделывают все кому не лень.