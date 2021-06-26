Назван процент пациентов с "уханьским" вариантом коронавируса в Москве
По словам мэра столицы, в борьбе с ковидом нет альтернативы вакцинации населения, все другие меры — временные.
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В Москве уже практически не болеют "уханьским" вариантом коронавируса. Им заражаются около 5% пациентов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
"Мы с вами победили, можно сказать, победили "уханьский" вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто — максимум 5%", — объявил мэр Москвы.
По словам Собянина, помимо вакцинации населения отсутствуют какие-либо альтернативные способы окончательной победы над ковидом. Остальные решения, как отметил градоначальник, являются лишь временными мерами.
Ранее в мэрии Москвы заявили, что для формирования коллективного иммунитета от коронавируса необходимо вакцинироваться двум миллионам жителей города.
Напомним, 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. А с 28 июня все рестораны Москвы переходят на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода. При этом для летних кафе и веранд сделали отсрочку — работать в прежнем режиме без QR-кодов они смогут до 12 июля.
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