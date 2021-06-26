Назван процент пациентов с "уханьским" вариантом коронавируса в Москве

В Москве уже практически не болеют "уханьским" вариантом коронавируса. Им заражаются около 5% пациентов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Мы с вами победили, можно сказать, победили "уханьский" вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто — максимум 5%", — объявил мэр Москвы.

По словам Собянина, помимо вакцинации населения отсутствуют какие-либо альтернативные способы окончательной победы над ковидом. Остальные решения, как отметил градоначальник, являются лишь временными мерами.