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Представитель ВОЗ сочла маловероятной эпидемию "чёрной плесени" в России

Однако, по мнению Вуйнович, это не обозначает, что нельзя исключать единичных случаев заражения из-за слабого иммунитета.

26 июня, 09:04

Фото © ТАСС/Виатрис Виктория

В РФ ситуация с "чёрной плесенью" (грибковое заболевание мукормикоз) находится под контролем системы здравоохранения. Об этом в интервью ТАСС заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, нельзя исключать единичных случаев заражения. Но в настоящее время это заболевание находится по контролем Минздрава, и серьёзных последствий опасаться не стоит.

"Я не ожидаю большой эпидемии, но это представляет собой большую нагрузку на систему здравоохранения, требует максимальных процессов гигиены, стерилизации инструментов. Нельзя исключать, что кто-то, имея очень слабый иммунитет, будет поражён каким-то грибковым заболеванием. Мне кажется, это под контролем системы здравоохранения. Так что я бы не опасалась такого исхода", — отметила представитель ВОЗ в России.

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Заявление о низкой вероятности возникновения заболеваний по типу "чёрной плесени" в России ранее сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Но, по его мнению, это не повод расслабляться.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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