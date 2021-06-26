Представитель ВОЗ сочла маловероятной эпидемию "чёрной плесени" в России

В РФ ситуация с "чёрной плесенью" (грибковое заболевание мукормикоз) находится под контролем системы здравоохранения. Об этом в интервью ТАСС заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, нельзя исключать единичных случаев заражения. Но в настоящее время это заболевание находится по контролем Минздрава, и серьёзных последствий опасаться не стоит.

"Я не ожидаю большой эпидемии, но это представляет собой большую нагрузку на систему здравоохранения, требует максимальных процессов гигиены, стерилизации инструментов. Нельзя исключать, что кто-то, имея очень слабый иммунитет, будет поражён каким-то грибковым заболеванием. Мне кажется, это под контролем системы здравоохранения. Так что я бы не опасалась такого исхода", — отметила представитель ВОЗ в России.