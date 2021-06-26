Собянин назвал два способа остановить пандемию коронавируса

Остановить пандемию коронавируса поможет только оперативная масштабная вакцинация населения либо локдаун. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. Мэр отметил, что альтернативы вакцинации в борьбе с коронавирусом в Москве нет, всё остальное — меры временные.

"Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая и масштабная вакцинация. Другого никто не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, необходимо масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле и так далее. Но это всё временные меры. Для того чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун, всё закрыть. Ну, хорошо, ты закрыл. Прошло две–три недели. Заболеваемость спала – ты открыл", — объяснил Собянин.

По словам мэра, если граждане хотят нормально работать и отдыхать, вернуться к привычной жизни, им необходимо привиться от коронавируса.

"Это не вопрос, хорошо или плохо. Просто другого выхода нет. Либо ты заболел, либо ты вакцинировался", — добавил градоначальник.