Собянин назвал два способа остановить пандемию коронавируса
Столичный мэр отметил, что населению следует соблюдать все меры предосторожности, в частности носить маски в общественных местах и транспорте, придерживаться социальной дистанции.
Фото © Агентство "Москва"
Остановить пандемию коронавируса поможет только оперативная масштабная вакцинация населения либо локдаун. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. Мэр отметил, что альтернативы вакцинации в борьбе с коронавирусом в Москве нет, всё остальное — меры временные.
"Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая и масштабная вакцинация. Другого никто не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, необходимо масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле и так далее. Но это всё временные меры. Для того чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун, всё закрыть. Ну, хорошо, ты закрыл. Прошло две–три недели. Заболеваемость спала – ты открыл", — объяснил Собянин.
По словам мэра, если граждане хотят нормально работать и отдыхать, вернуться к привычной жизни, им необходимо привиться от коронавируса.
"Это не вопрос, хорошо или плохо. Просто другого выхода нет. Либо ты заболел, либо ты вакцинировался", — добавил градоначальник.
Напомним, 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. А с 28 июня все рестораны Москвы переходят на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода. При этом для летних кафе и веранд сделали отсрочку — работать в прежнем режиме без QR-кодов они смогут до 12 июля.
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