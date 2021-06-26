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В ВОЗ назвали способ остановить пандемию коронавируса в 2021 году

Побороть сложившуюся эпидобстановку можно, уверена представитель организации Мелита Вуйнович. По её словам, добиться этого помогут только общие усилия.

26 июня, 08:42
<p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов </p>

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Побороть пандемию коронавируса в текущем году возможно, но только при ответственном подходе каждого человека. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Остановить пандемию можно. Надо её остановить в этом году, но надо быть очень решительными и сказать себе: "Я сделаю всё возможное и хочу предупредить всех, кто рядом со мной, это делать, потому что моих усилий как одного человека недостаточно", — передаёт ТАСС слова Вуйнович.

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Ранее представитель ВОЗ рассказала, при каком титре антител нужно вакцинироваться от ковида. Прививка не может нанести какой-то вред организму из-за их наличия, отметила Вуйнович. Она также добавила, что процедура не освобождает граждан от исполнения санитарных правил.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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