В ВОЗ назвали способ остановить пандемию коронавируса в 2021 году
Побороть сложившуюся эпидобстановку можно, уверена представитель организации Мелита Вуйнович. По её словам, добиться этого помогут только общие усилия.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Побороть пандемию коронавируса в текущем году возможно, но только при ответственном подходе каждого человека. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Остановить пандемию можно. Надо её остановить в этом году, но надо быть очень решительными и сказать себе: "Я сделаю всё возможное и хочу предупредить всех, кто рядом со мной, это делать, потому что моих усилий как одного человека недостаточно", — передаёт ТАСС слова Вуйнович.
Ранее представитель ВОЗ рассказала, при каком титре антител нужно вакцинироваться от ковида. Прививка не может нанести какой-то вред организму из-за их наличия, отметила Вуйнович. Она также добавила, что процедура не освобождает граждан от исполнения санитарных правил.
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