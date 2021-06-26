В ВОЗ назвали способ остановить пандемию коронавируса в 2021 году

Побороть пандемию коронавируса в текущем году возможно, но только при ответственном подходе каждого человека. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Остановить пандемию можно. Надо её остановить в этом году, но надо быть очень решительными и сказать себе: "Я сделаю всё возможное и хочу предупредить всех, кто рядом со мной, это делать, потому что моих усилий как одного человека недостаточно", — передаёт ТАСС слова Вуйнович.