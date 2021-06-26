В Подмосковье в шестой раз подряд обновился антирекорд по суточному числу случаев ковида

За прошедшие сутки в Московской области выявили 2504 новых случая заражения коронавирусом, это новый максимум с начала пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Антирекорд в регионе обновляется уже шесть дней подряд. Рост начался с воскресенья, 20 июня, когда зарегистрировали 1638 заболевших. В понедельник их стало 1811, суточный прирост увеличивался всю неделю. Накануне, 25-го числа, сообщалось о 2436 инфицированных. Всего с начала эпидемии в области было выявлено 303 795 заразившихся.

За последние 24 часа в Подмосковье выздоровело 1936 пациентов (всего — 248 057). Скончалось 20 человек, за всё время эпидемии умерло 6439 граждан.