Правительство РФ выделило 25 миллиардов рублей на лечение пациентов с ковидом в регионах

Правительство России выделило 25 миллиардов рублей на лечение пациентов с коронавирусом в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

"На лечение граждан, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, направят 25 миллиардов рублей. Финансирование поступит в региональные бюджеты в течение 30 дней", — сказано в записи.

По словам Мишустина, источником финансирования послужили нераспределённые остатки средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Благодаря этим средствам будет проведено не менее 700 тысяч госпитализаций, а люди продолжат получать бесплатное лечение.

Также готовится к подписанию распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медпомощи федеральными медицинскими организациями. Премьер уточнил, что для многих подобная помощь является вопросом сохранения жизни, правительство продолжит её оказывать.