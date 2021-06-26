Правительство РФ выделило 25 миллиардов рублей на лечение пациентов с ковидом в регионах
По словам премьера Михаила Мишустина, для многих подобная помощь является вопросом сохранения жизни.
Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Денис Гришкин
Правительство России выделило 25 миллиардов рублей на лечение пациентов с коронавирусом в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.
"На лечение граждан, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, направят 25 миллиардов рублей. Финансирование поступит в региональные бюджеты в течение 30 дней", — сказано в записи.
По словам Мишустина, источником финансирования послужили нераспределённые остатки средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Благодаря этим средствам будет проведено не менее 700 тысяч госпитализаций, а люди продолжат получать бесплатное лечение.
Также готовится к подписанию распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медпомощи федеральными медицинскими организациями. Премьер уточнил, что для многих подобная помощь является вопросом сохранения жизни, правительство продолжит её оказывать.
Ранее Лайф сообщал, что введение обязательной вакцинации от коронавируса планируется ещё в восьми регионах России. Они присоединятся к десяти субъектам, где подобная мера уже действует. Чаще всего это касается сотрудников сфер торговли, транспорта, общепита и услуг, а также пациентов из групп риска по хроническим заболеваниям.
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