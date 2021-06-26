В России выявили ещё 21 665 случаев коронавируса, это максимум с 21 января

В России за минувшие сутки выявлено 21 665 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 14,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 14 347 человек, скончался 619 — это максимум с 24 декабря 2020 года. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 5 430 753 случая заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 943 986 человек. За весь период в России умерло 132 683 человека", — отмечается в сообщении штаба.