В России выявили ещё 21 665 случаев коронавируса, это максимум с 21 января
Прирост числа заболевших в относительном выражении составил 0,4%. От болезни вылечилось 14 347 человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 4 943 986.
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В России за минувшие сутки выявлено 21 665 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 14,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 14 347 человек, скончался 619 — это максимум с 24 декабря 2020 года. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 5 430 753 случая заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 943 986 человек. За весь период в России умерло 132 683 человека", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее эпидемиолог оценила влияние жары на интенсивность циркуляции коронавируса. Вероятно, высокая температура на улице может снижать распространение вируса, но только при соблюдении всех антиковидных мер, отметила Наталья Пшеничная.
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