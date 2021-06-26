В Испании отменили обязательное ношение масок на улице

С сегодняшнего дня в Испании отменяется обязательное ношение защитных масок на улице, ранее введённое из-за коронавируса. Об изменении эпидемиологических мер объявил премьер-министр Педро Санчес на прошлой неделе, после чего это решение одобрили кабинет министров и Минздрав страны, пишет интернет-издание The Local.

По словам министра здравоохранения Испании Каролины Дариас, теперь маски не обязательно носить на открытом воздухе, но только при условии соблюдения полутораметровой дистанции. При этом индивидуальные средства защиты останутся обязательными в оживлённых местах, например на торговых улицах или во время крупных мероприятий, а также во всех закрытых помещениях, включая магазины, кинотеатры, библиотеки и музеи, общественный транспорт.

Как уточняет The Local, введённое правило действует на всей территории Испании, но регионы вместе с тем наделены правом принимать решение в зависимости от обстановки. К примеру, власти Андалусии и Астурии рекомендовали гражданам по-прежнему носить маски на улице.