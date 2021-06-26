Эпидемиолог оценила влияние жары на интенсивность циркуляции коронавируса

Учёные пока не могут оценить влияние жары на снижение интенсивности циркуляции коронавируса, так как в настоящее время у них нет достаточного количества данных. Однако заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что, вероятнее всего, эти факторы могут быть взаимосвязаны.

"Жаркая погода наступила во многих регионах только недавно, поэтому возможность оценить, действительно ли жара снижает интенсивность циркуляции вируса, будет чуть позже", — передаёт ТАСС слова эксперта.

Жаркая погода может оказывать влияние на интенсивность циркуляции CoViD-19, отметила Пшеничная. При этом она уточнила, что это возможно только при соблюдении всех антиковидных мер.