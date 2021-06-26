Эпидемиолог оценила влияние жары на интенсивность циркуляции коронавируса
Вероятно, высокая температура на улице может снижать распространение вируса, но только при соблюдении всех антиковидных мер, отметила специалист.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Учёные пока не могут оценить влияние жары на снижение интенсивности циркуляции коронавируса, так как в настоящее время у них нет достаточного количества данных. Однако заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что, вероятнее всего, эти факторы могут быть взаимосвязаны.
"Жаркая погода наступила во многих регионах только недавно, поэтому возможность оценить, действительно ли жара снижает интенсивность циркуляции вируса, будет чуть позже", — передаёт ТАСС слова эксперта.
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Жаркая погода может оказывать влияние на интенсивность циркуляции CoViD-19, отметила Пшеничная. При этом она уточнила, что это возможно только при соблюдении всех антиковидных мер.
Ранее Лайф рассказывал о советах диетолога, которые помогут обезопасить себя от проблем со здоровьем в жару. По словам медика, в первую очередь необходимо соблюдать норму употребления чая и кофе. А жажду нужно утолять только чистой водой.
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