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Россиянам дали советы, как охладить жильё в жару без кондиционера

Для этого может быть достаточно простых вещей, которые найдутся едва ли не у каждого.

26 июня, 05:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Охладить жильё в жару можно и подручными средствами, не обязательно нужен кондиционер. Советы дал Михаил Шкляр — исполнительный директор компании, которая занимается созданием умных домов.

В беседе с "Российской газетой" эксперт посоветовал прежде всего вовремя проветривать помещение. Он отметил, что логично открывать окна в 9–10 вечера и закрывать утром перед уходом на работу. Тогда удастся сохранить прохладу в помещении.

Ещё один действенный метод, по мнению Шкляра, — поставить несколько бутылок с холодной водой или ёмкости со льдом перед обычным вентилятором. Таким образом в квартире или доме будет создаваться приток холодного воздуха.

Также для увеличения влажности специалист советует повесить перед открытым окном мокрое полотенце. Ещё он рекомендует охлаждать постельное бельё в холодильнике — это позволит более комфортно спать в знойную погоду. Также Шкляр порекомендовал избавиться на жаркий период от ковров. Они не дают в зной остыть жилью.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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