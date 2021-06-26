НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Урале безлапому коту примерили напечатанный на 3D-принтере протез

Бискотти нашли в сугробе ещё в феврале прошлого года, и теперь его попробуют научить жить с искусственными конечностями.

26 июня, 04:52
<p>Фото © E1.RU</p>

Фото © E1.RU

Примерка первого протеза для кота Бискотти прошла в Центре реабилитации животных УрГАУ в Екатеринбурге. Животное нашли ещё в феврале в сугробе: он лежал, полностью покрытый снегом, у животного были обморожены все лапки и уши. Две лапы уже ампутировали, две остальные удалят позже, поскольку в них полностью отсутствует чувствительность.

Как пишет издание E1.ru, протезы Бискотти изготовит на 3D-принтере местная компания, которая специализируется на моделировании и печати медицинских принадлежностей.

"Мы сняли мерки, спроектировали 3D-модель протеза — внешнего корпуса и внутренней подкладки (носочка), которая будет непосредственно контактировать с поверхностью лапы. Согласовали конструкцию, напечатали, примерили, учли несколько моментов и подготовили финальный вариант протеза", — рассказал руководитель 3DLab Дмитрий Заикин.

Протез для котика Бискотти. Фото © E1.RU

Протез для котика Бискотти. Фото © E1.RU

В протезе предусмотрены и эластичный резиновый полимер TPU для носочка и опорной части, и PLA-пластик для внешней части. Вес одного протеза не более 100 граммов.

Коту ещё предстоит ампутация оставшихся лапок. Фото © E1.RU

Коту ещё предстоит ампутация оставшихся лапок. Фото © E1.RU

Сейчас Бискотти чувствует себя хорошо. Как говорят в Центре реабилитации, он не страдает от отсутствия конечностей, выглядит бодро и любит лежать на подоконнике и смотреть в окно.

"Герой!" Житель Татарстана на глазах у изумлённой публики спас застрявшего в окне соседского кота

"Герой!" Житель Татарстана на глазах у изумлённой публики спас застрявшего в окне соседского кота

Ранее Лайф рассказывал, что полиция Японии наградила кошку, которая помогла спасти человека. Вместе с ней к наградам были представлены пятеро местных жителей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Девушка сняла дикую реакцию кота, которого просто почесали, и здесь не обойтись без экзорциста

17 июня, 13:33

Ходит на протезах и не может прыгать. Кошка-киборг Дымка ищет новый дом после смерти хозяйки — видео

19 января, 18:42

На МКАД три человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом

сегодня в 04:12

Россиянам дали советы, как охладить жильё в жару без кондиционера

сегодня в 05:06

Американцы отказались верить в отчёт разведки, "не знающей" ничего об НЛО

сегодня в 04:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1