На Урале безлапому коту примерили напечатанный на 3D-принтере протез

Примерка первого протеза для кота Бискотти прошла в Центре реабилитации животных УрГАУ в Екатеринбурге. Животное нашли ещё в феврале в сугробе: он лежал, полностью покрытый снегом, у животного были обморожены все лапки и уши. Две лапы уже ампутировали, две остальные удалят позже, поскольку в них полностью отсутствует чувствительность.

Как пишет издание E1.ru, протезы Бискотти изготовит на 3D-принтере местная компания, которая специализируется на моделировании и печати медицинских принадлежностей.

"Мы сняли мерки, спроектировали 3D-модель протеза — внешнего корпуса и внутренней подкладки (носочка), которая будет непосредственно контактировать с поверхностью лапы. Согласовали конструкцию, напечатали, примерили, учли несколько моментов и подготовили финальный вариант протеза", — рассказал руководитель 3DLab Дмитрий Заикин.

Протез для котика Бискотти. Фото © E1.RU

В протезе предусмотрены и эластичный резиновый полимер TPU для носочка и опорной части, и PLA-пластик для внешней части. Вес одного протеза не более 100 граммов.

Коту ещё предстоит ампутация оставшихся лапок. Фото © E1.RU

Сейчас Бискотти чувствует себя хорошо. Как говорят в Центре реабилитации, он не страдает от отсутствия конечностей, выглядит бодро и любит лежать на подоконнике и смотреть в окно.