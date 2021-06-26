Кардиолог рассказала, как предотвратить скорый инфаркт

Обследование на атеросклероз и несколько тестов вроде УЗИ шеи или почек помогут предотвратить инфаркт или инсульт. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Анна Кореневич. Она перечислила необходимые обследования:

УЗИ брахиоцефальных артерий и УЗИ ног — бляшки помогут "увидеть" сосуды сердца, потому что их на сердечном исследовании не видно;

и — бляшки помогут "увидеть" сосуды сердца, потому что их на сердечном исследовании не видно; УЗИ щитовидной железы — напрямую связано с состоянием сердца и атеросклерозом;

— напрямую связано с состоянием сердца и атеросклерозом; УЗИ почек ;

; УЗИ печени — жировой гепатоз наблюдается у многих при атеросклерозе;

— жировой гепатоз наблюдается у многих при атеросклерозе; ЭКГ под нагрузкой — при атеросклерозе коронарных артерий ЭКГ в покое может не дать истинной картины;

— при атеросклерозе коронарных артерий ЭКГ в покое может не дать истинной картины; Холтер ЭКГ — не всегда обязательно, но желательно для полной картины;

— не всегда обязательно, но желательно для полной картины; Общий анализ мочи и клинический анализ крови;

и клинический анализ крови; Биохимические анализы , включая липидный спектр;

, включая липидный спектр; Гормоны щитовидной железы.

"Действительно, у нас с вами, к сожалению, катастрофическая ситуация, и умирают в основном люди на планете Земля от инфарктов и инсультов. Умирают абсолютно внезапно, неожиданно. Или заболевают и становятся инвалидами", — пояснила Кореневич у себя на ютуб-канале.

С результатами анализов врач рекомендует идти к кардиологу. После достижения возраста 40 лет Кореневич советует такое обследование назначать себе самому регулярно, один раз в год. Также важно проходить проверку, если в анамнезе семьи были случаи смертей из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы.