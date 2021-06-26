Кардиолог рассказала, как предотвратить скорый инфаркт
Как ни странно, потребуется провести обследование ног, почек. Особенно озаботиться необходимо тем, у кого в семье есть предрасположенность к атеросклерозу.
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Обследование на атеросклероз и несколько тестов вроде УЗИ шеи или почек помогут предотвратить инфаркт или инсульт. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Анна Кореневич. Она перечислила необходимые обследования:
- УЗИ брахиоцефальных артерий и УЗИ ног — бляшки помогут "увидеть" сосуды сердца, потому что их на сердечном исследовании не видно;
- УЗИ щитовидной железы — напрямую связано с состоянием сердца и атеросклерозом;
- УЗИ почек;
- УЗИ печени — жировой гепатоз наблюдается у многих при атеросклерозе;
- ЭКГ под нагрузкой — при атеросклерозе коронарных артерий ЭКГ в покое может не дать истинной картины;
- Холтер ЭКГ — не всегда обязательно, но желательно для полной картины;
- Общий анализ мочи и клинический анализ крови;
- Биохимические анализы, включая липидный спектр;
- Гормоны щитовидной железы.
"Действительно, у нас с вами, к сожалению, катастрофическая ситуация, и умирают в основном люди на планете Земля от инфарктов и инсультов. Умирают абсолютно внезапно, неожиданно. Или заболевают и становятся инвалидами", — пояснила Кореневич у себя на ютуб-канале.
С результатами анализов врач рекомендует идти к кардиологу. После достижения возраста 40 лет Кореневич советует такое обследование назначать себе самому регулярно, один раз в год. Также важно проходить проверку, если в анамнезе семьи были случаи смертей из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Ранее Лайф писал, что кардиолог назвала продукты, провоцирующие тромбоз. В зоне риска находятся люди с диагностированными атеросклерозом и сахарным диабетом.
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