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Кардиолог рассказала, как предотвратить скорый инфаркт

Как ни странно, потребуется провести обследование ног, почек. Особенно озаботиться необходимо тем, у кого в семье есть предрасположенность к атеросклерозу.

26 июня, 04:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Обследование на атеросклероз и несколько тестов вроде УЗИ шеи или почек помогут предотвратить инфаркт или инсульт. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Анна Кореневич. Она перечислила необходимые обследования:

  • УЗИ брахиоцефальных артерий и УЗИ ног — бляшки помогут "увидеть" сосуды сердца, потому что их на сердечном исследовании не видно;
  • УЗИ щитовидной железы — напрямую связано с состоянием сердца и атеросклерозом;
  • УЗИ почек;
  • УЗИ печени — жировой гепатоз наблюдается у многих при атеросклерозе;
  • ЭКГ под нагрузкой — при атеросклерозе коронарных артерий ЭКГ в покое может не дать истинной картины;
  • Холтер ЭКГ — не всегда обязательно, но желательно для полной картины;
  • Общий анализ мочи и клинический анализ крови;
  • Биохимические анализы, включая липидный спектр;
  • Гормоны щитовидной железы.

"Действительно, у нас с вами, к сожалению, катастрофическая ситуация, и умирают в основном люди на планете Земля от инфарктов и инсультов. Умирают абсолютно внезапно, неожиданно. Или заболевают и становятся инвалидами", — пояснила Кореневич у себя на ютуб-канале.

С результатами анализов врач рекомендует идти к кардиологу. После достижения возраста 40 лет Кореневич советует такое обследование назначать себе самому регулярно, один раз в год. Также важно проходить проверку, если в анамнезе семьи были случаи смертей из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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