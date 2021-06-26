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В Москве остался в силе оранжевый уровень погодной опасности

В столице ожидается жара, но вместе с тем порывистый ветер, гроза и даже град.

26 июня, 03:51
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

В Москве 26 июня вновь ожидается 35-градусная жара с переменной облачностью. И только в ночь на воскресенье температура снизится до 20 градусов. В Подмосковье будет немного горячее: 36 днём и 17-22 градуса ночью.

"Местами кратковременный дождь. Гроза, град", — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Южный ветер в субботу не более 10 м/с, но при грозе порывы усилятся до 17 м/с. Оранжевый уровень опасности погода в Москве сохранится ещё до обеда воскресного дня, атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

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Биолог рассказал, есть ли связь между жарой и мутацией коронавируса

Ранее научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд рассказал, что жара в России будет сильнее с каждым годом.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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