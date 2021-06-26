США могут подключить к украинскому урегулированию, если Вашингтон сможет повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

"Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе. Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс", — сказал он, беседуя с РИА "Новости".

При этом Рябков считает, что без этих действий США в украинском конфликте делать нечего. Однако если их подход изменится, то тогда они смогут повлиять на Украину.

"Я не обсуждаю никакие форматы. Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях. Здесь главное — позиция и подход. При нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего", — подчеркнул дипломат.