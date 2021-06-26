"Американцам там делать нечего": Рябков назвал условия подключения США к переговорам по Донбассу
В России сомневаются, что Америка способна играть ключевую роль в этом процессе.
Фото © МИД РФ
США могут подключить к украинскому урегулированию, если Вашингтон сможет повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
"Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе. Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс", — сказал он, беседуя с РИА "Новости".
При этом Рябков считает, что без этих действий США в украинском конфликте делать нечего. Однако если их подход изменится, то тогда они смогут повлиять на Украину.
"Я не обсуждаю никакие форматы. Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях. Здесь главное — позиция и подход. При нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего", — подчеркнул дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин обвинил США в организации госпереворота на Украине в 2014 году. По мнению главы государства, многие страны были поставлены перед ультиматумом — быть с коллективным Западом или с Россией.
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