Москва впервые со времён холодной войны признала использование оружия для сдерживания военного корабля НАТО, выдворив британский эсминец, отмечает Fox News. Телеканал считает, что тем самым Россия показала, как она будет защищать свои воды от вторжения.

"Этот инцидент стал первым случаем со времён холодной войны, когда Москва признала использование боевого вооружения для сдерживания военного корабля НАТО, подчеркнув растущую угрозу военных столкновений на фоне напряжённости между Россией и Западом", — приводит ИноСМИ материал телеканала.