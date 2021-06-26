"Вот как надо охранять границу!": Американцы оценили ответ российских моряков на британскую провокацию у Крыма
Пользователи под материалом о выдворении британского эсминца отмечают, что Россия не собирается сидеть сложа руки, а вот США проявляют слабость и немощь.
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Москва впервые со времён холодной войны признала использование оружия для сдерживания военного корабля НАТО, выдворив британский эсминец, отмечает Fox News. Телеканал считает, что тем самым Россия показала, как она будет защищать свои воды от вторжения.
"Этот инцидент стал первым случаем со времён холодной войны, когда Москва признала использование боевого вооружения для сдерживания военного корабля НАТО, подчеркнув растущую угрозу военных столкновений на фоне напряжённости между Россией и Западом", — приводит ИноСМИ материал телеканала.
Читатели развернули обсуждение военных амбиций России и немощности сегодняшней политики США: "Вот, друзья мои, как надо охранять границу! Записывайте!","Они не собираются сидеть сложа руки и смотреть, как Украина уходит в объятия НАТО", "Оттого что наши противники считают наших лидеров слабаками, вероятность конфликта растёт", — пишут пользователи Сети.
Ранее Лайф писал, что в США российский Cу-24М назвали серьёзной угрозой британскому эсминцу Defender. На корабле ограничена система ПВО, которой будет трудно отразить авианалёт отечественных самолётов. Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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