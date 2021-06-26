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Россиянам рассказали, чем прививаться от ковида в случае поездки за рубеж

Российский "Спутник V" хорошо знаком во многих государствах, а вскоре может быть признан на международном уровне.

26 июня, 03:01
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин

Россиянам, привитым от коронавируса препаратом Pfizer, при ревакцинации лучше выбрать российский "Ковивак". Такой совет дал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. При поездке же за рубеж следует вакцинироваться "Спутником V".

"Препарат знают в большинстве стран, в июле-августе его должны аккредитовать в Евросоюзе — параллельно с ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), — и тогда он будет признан на международном уровне, можно будет хоть куда лететь", — рассказал порталу Ura.ru Болибок.

Исследований по такой ревакцинации с использованием российского и зарубежного препарата ещё не проводилось, отметил врач, но, по его мнению, процедуру можно провести через месяц. Иммунолог подчеркнул, что в медицине существует масса примеров повторной прививки препаратами от разных производителей. Для получения российского сертификата достаточно уколов "Ковивак", заметил Болибок.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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