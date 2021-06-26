СМИ: Китай угрожал Украине прекратить поставки вакцины

Власти Китая угрожали Киеву прекратить поставки вакцины от коронавируса в случае, если Украина не отзовёт подпись под призывом изучить ситуацию с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, под вопросом была поставка полумиллиона доз препарата. Камнем преткновения же стал документ, представленный 22 июня постпредом Канады при ООН на Совете по правам человека в Женеве. Там говорилось о неких "достоверных данных" об ограничении основных свобод мусульман-уйгуров в СУАР. Украина сначала поддержала документ наряду с четырьмя сотнями других государств, а затем отозвала подпись.