Мощный торнадо обрушился на Восточный Лондон
Испуганные люди звонили в службу спасения, не ожидая такой погоды в Туманном Альбионе.
Мощный торнадо обрушился на Восточный Лондон. Видео © Соцсети
На восточную часть Лондона обрушилось торнадо, которое ввергло в панику жителей, повредило часть домов и некоторые машины. Пользователи соцсетей стали один за другим выкладывать тревожные видео. Запечатлены завывающий ветер, сломанные стены и помятые автомобили. В панике жители стали звонить в службу спасения.
Полиция Баркинга и Дагенема сообщила, что их вызвали около 19:20, рассказав об ущербе, нанесённом зданиям и транспортным средствам, пишет Evening Standard, объясняя причину неблагоприятными погодными условиями и молниями. Пока о пострадавших сведений не поступало.
Как Лайф сообщал, ранее мощный торнадо обрушился на Чехию, есть погибшие и пострадавшие.
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