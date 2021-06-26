Мощный торнадо обрушился на Восточный Лондон. Видео © Соцсети

На восточную часть Лондона обрушилось торнадо, которое ввергло в панику жителей, повредило часть домов и некоторые машины. Пользователи соцсетей стали один за другим выкладывать тревожные видео. Запечатлены завывающий ветер, сломанные стены и помятые автомобили. В панике жители стали звонить в службу спасения.

Полиция Баркинга и Дагенема сообщила, что их вызвали около 19:20, рассказав об ущербе, нанесённом зданиям и транспортным средствам, пишет Evening Standard, объясняя причину неблагоприятными погодными условиями и молниями. Пока о пострадавших сведений не поступало.