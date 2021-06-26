За дизайн Lada возьмётся выходец из Aston Martin
На английский бренд он проработал около 13 лет, при нём увидели свет как минимум три модели.
Фото © Lada
Главным по дизайну автомобилей Dacia и Lada будет Майлз Нюрнбергер. В новую должность он заступит уже 1 сентября. В зоне ответственности Нюрнбергера, как сообщает Ansa со ссылкой на Group Renault, будет и внешность новых моделей АвтоВАЗа.
Известно, что до этого дизайнер 13 лет проработал в Aston Martin, при его участии создавались такие модели как DBX, Valkyrie и Lagonda Vision EV. На своём посту он заменит 53-летнего испанца, который теперь возглавит подразделение по дизайну Alfa Romeo.
Как уточняют, первой машиной, которая выйдет под руководством Нюрнбергера, станет серийный Bigster. Кроссовер будут выпускать под марками Dacia, Lada и Renault. При этом каждый из брендов выпустит свою собственную модель, непохожую на машины других марок.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ планирует начать выпускать Lada дороже одного миллиона. Для обновления модельного ряда компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок.
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