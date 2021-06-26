За дизайн Lada возьмётся выходец из Aston Martin

Главным по дизайну автомобилей Dacia и Lada будет Майлз Нюрнбергер. В новую должность он заступит уже 1 сентября. В зоне ответственности Нюрнбергера, как сообщает Ansa со ссылкой на Group Renault, будет и внешность новых моделей АвтоВАЗа.

Известно, что до этого дизайнер 13 лет проработал в Aston Martin, при его участии создавались такие модели как DBX, Valkyrie и Lagonda Vision EV. На своём посту он заменит 53-летнего испанца, который теперь возглавит подразделение по дизайну Alfa Romeo.

Как уточняют, первой машиной, которая выйдет под руководством Нюрнбергера, станет серийный Bigster. Кроссовер будут выпускать под марками Dacia, Lada и Renault. При этом каждый из брендов выпустит свою собственную модель, непохожую на машины других марок.