Аналитик рассказал, что делать с долларом на фоне отказа от него Минфина

В портфеле успешного инвестора должны находиться все виды валют, в том числе и доллар. Как считает финансовый аналитик Евгений Миронюк, доля американского платёжного средства должна быть на одном уровне с евро.

"Отношение объёма рублёвых активов к объёму долларовых активов зависит от того, в какой валюте держатель портфеля собирается в дальнейшем тратить денежные средства", — добавил Миронюк в беседе с агентством "Прайм".

Отметим, что ранее министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре ФНБ, а также снизит долю британского фунта. Его прогноз подтвердил и вице-премьер Андрей Белоусов, пояснивший, что отказ от доллара вызван угрозой возможных санкций со стороны США и никак не отразится на курсе рубля.

Как поясняет эту ситуацию Миронюк, у текущего решения Минфина присутствует политический подтекст и вряд ли полный отказ от доллара придаст стабильности величине резервов в ФНБ.

"Прогнозировать, как будут меняться курсы валют в составе ФНБ, достаточно сложно. Сильного влияния на курс рубля изменение структуры ФНБ не окажет. В то же время подчёркнутая президентом Путиным готовность переходить на международные расчёты в международных процессах является частью политики дедолларизации, проводимой многие годы", — говорит аналитик.