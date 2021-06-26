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Аналитик рассказал, что делать с долларом на фоне отказа от него Минфина

Сейчас сложно прогнозировать, как будет меняться курс валют. Также нужно учитывать намерения самого инвестора.

26 июня, 00:47
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В портфеле успешного инвестора должны находиться все виды валют, в том числе и доллар. Как считает финансовый аналитик Евгений Миронюк, доля американского платёжного средства должна быть на одном уровне с евро.

"Отношение объёма рублёвых активов к объёму долларовых активов зависит от того, в какой валюте держатель портфеля собирается в дальнейшем тратить денежные средства", — добавил Миронюк в беседе с агентством "Прайм".

Отметим, что ранее министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре ФНБ, а также снизит долю британского фунта. Его прогноз подтвердил и вице-премьер Андрей Белоусов, пояснивший, что отказ от доллара вызван угрозой возможных санкций со стороны США и никак не отразится на курсе рубля.

Как поясняет эту ситуацию Миронюк, у текущего решения Минфина присутствует политический подтекст и вряд ли полный отказ от доллара придаст стабильности величине резервов в ФНБ.

"Прогнозировать, как будут меняться курсы валют в составе ФНБ, достаточно сложно. Сильного влияния на курс рубля изменение структуры ФНБ не окажет. В то же время подчёркнутая президентом Путиным готовность переходить на международные расчёты в международных процессах является частью политики дедолларизации, проводимой многие годы", — говорит аналитик.

Путин заявил, что Россия не хочет отказываться от доллара как резервной валюты

Путин заявил, что Россия не хочет отказываться от доллара как резервной валюты

Ранее финансист назвал три альтернативные доллару валюты для хранения сбережений. Также эксперт посоветовал рассмотреть валюты развивающихся стран, однако призвал учитывать политическую непредсказуемость и риски, свойственные подобным государствам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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