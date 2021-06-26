Аналитик рассказал, что делать с долларом на фоне отказа от него Минфина
Сейчас сложно прогнозировать, как будет меняться курс валют. Также нужно учитывать намерения самого инвестора.
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В портфеле успешного инвестора должны находиться все виды валют, в том числе и доллар. Как считает финансовый аналитик Евгений Миронюк, доля американского платёжного средства должна быть на одном уровне с евро.
"Отношение объёма рублёвых активов к объёму долларовых активов зависит от того, в какой валюте держатель портфеля собирается в дальнейшем тратить денежные средства", — добавил Миронюк в беседе с агентством "Прайм".
Отметим, что ранее министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре ФНБ, а также снизит долю британского фунта. Его прогноз подтвердил и вице-премьер Андрей Белоусов, пояснивший, что отказ от доллара вызван угрозой возможных санкций со стороны США и никак не отразится на курсе рубля.
Как поясняет эту ситуацию Миронюк, у текущего решения Минфина присутствует политический подтекст и вряд ли полный отказ от доллара придаст стабильности величине резервов в ФНБ.
"Прогнозировать, как будут меняться курсы валют в составе ФНБ, достаточно сложно. Сильного влияния на курс рубля изменение структуры ФНБ не окажет. В то же время подчёркнутая президентом Путиным готовность переходить на международные расчёты в международных процессах является частью политики дедолларизации, проводимой многие годы", — говорит аналитик.
Ранее финансист назвал три альтернативные доллару валюты для хранения сбережений. Также эксперт посоветовал рассмотреть валюты развивающихся стран, однако призвал учитывать политическую непредсказуемость и риски, свойственные подобным государствам.
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