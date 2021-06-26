НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ: Запад может оказать Украине помощь из-за "Северного потока – 2"

Один из вариантов — содействие в строительстве новых электростанций. Другой вариант — развитие инфраструктуры.

26 июня, 00:23
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/installation-of-pig-traps-at-the-construction-site-in-lubmin-796/?page=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nord-stream2</a></p>

Фото © nord-stream2

Соединённые Штаты и Германия обсуждают возможность оказания помощи Украине в сфере энергетики после запуска российско-германского газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, речь может идти о возведении новых электростанций, а также о развитии инфраструктуры в отрасли. Как отмечается, ещё одна возможная цель таких действий — помощь в расширении экспорта газа. Предполагается, что договориться США и Германия об этом могут ещё до визита канцлера Ангелы Меркель в США. Её поездка намечена на июль.

В США оценили шансы остановки "Северного потока – 2" при помощи санкций

В США оценили шансы остановки "Северного потока – 2" при помощи санкций

Американские СМИ ранее сообщили о том, что в решении вопроса с "Северным потоком – 2" в администрации США мнения разделились надвое. Госдеп в лице его главы Энтони Блинкена рекомендовал целый ряд санкций, за это выступали и его заместители Венди Шерман и Виктория Нуланд. Однако президент США Джо Байден, поддерживаемый помощниками в Совете национальной безопасности, не согласился вводить ограничения, опасаясь ухудшения отношений с Германией.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Очень качественный": Немецкий инвестор "Северного потока – 2" отверг заявление США о "грязном российском газе"

24 июня, 22:09

В Аргентине обнаружили резкое снижение смертности от ковида благодаря "Спутнику V"

сегодня в 00:03

Водителей предупредили о неожиданных поводах для штрафов за городом

сегодня в 00:39

"Рискуют здоровьем окружающих": Депутат рассказал об опасности фиктивных сертификатов о вакцинации

сегодня в 00:11

Российские корабли отработают ракетные стрельбы неподалёку от британского авианосца

вчера в 23:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1