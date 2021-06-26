СМИ: Запад может оказать Украине помощь из-за "Северного потока – 2"

Соединённые Штаты и Германия обсуждают возможность оказания помощи Украине в сфере энергетики после запуска российско-германского газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, речь может идти о возведении новых электростанций, а также о развитии инфраструктуры в отрасли. Как отмечается, ещё одна возможная цель таких действий — помощь в расширении экспорта газа. Предполагается, что договориться США и Германия об этом могут ещё до визита канцлера Ангелы Меркель в США. Её поездка намечена на июль.