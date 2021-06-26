СМИ: Запад может оказать Украине помощь из-за "Северного потока – 2"
Один из вариантов — содействие в строительстве новых электростанций. Другой вариант — развитие инфраструктуры.
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Соединённые Штаты и Германия обсуждают возможность оказания помощи Украине в сфере энергетики после запуска российско-германского газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, речь может идти о возведении новых электростанций, а также о развитии инфраструктуры в отрасли. Как отмечается, ещё одна возможная цель таких действий — помощь в расширении экспорта газа. Предполагается, что договориться США и Германия об этом могут ещё до визита канцлера Ангелы Меркель в США. Её поездка намечена на июль.
Американские СМИ ранее сообщили о том, что в решении вопроса с "Северным потоком – 2" в администрации США мнения разделились надвое. Госдеп в лице его главы Энтони Блинкена рекомендовал целый ряд санкций, за это выступали и его заместители Венди Шерман и Виктория Нуланд. Однако президент США Джо Байден, поддерживаемый помощниками в Совете национальной безопасности, не согласился вводить ограничения, опасаясь ухудшения отношений с Германией.
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