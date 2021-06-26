Раскрыты интересные подробности по поставкам газа на Украину в 2014 году. Свою версию событий изложили члены украинской делегации.

В частности, Елена Зеркаль и Андрей Коболев в интервью изданию LB.ua рассказали о поведении еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера. Он был посредником между российской и украинской стороной. При этом нередко в обе стороны переговоров от него летали карандаши.

"В ходе переговоров, бывало, бросал карандаши то в нас, то в русских... У меня даже есть такая прекрасная фотография с переговоров", — описала ход встречи Зеркаль.