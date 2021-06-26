"Бывало, бросал карандаши": На Украине раскрыли подробности переговоров с "Газпромом"
Стало известно о роли, которую во время обсуждения поставок топлива сыграл представитель ЕС Гюнтер Эттингер.
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Раскрыты интересные подробности по поставкам газа на Украину в 2014 году. Свою версию событий изложили члены украинской делегации.
В частности, Елена Зеркаль и Андрей Коболев в интервью изданию LB.ua рассказали о поведении еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера. Он был посредником между российской и украинской стороной. При этом нередко в обе стороны переговоров от него летали карандаши.
"В ходе переговоров, бывало, бросал карандаши то в нас, то в русских... У меня даже есть такая прекрасная фотография с переговоров", — описала ход встречи Зеркаль.
Ранее на Украине заявляли, что "Нафтогаз Украины" может подать новые арбитражные иски против "Газпрома".
Лайф также писал, что в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин, говоря о транзите газа через Украину, заявил, что Россия "не обязана всех кормить". Он рассказал, что укладка первой нитки газопровода "Северный поток – 2" успешно завершена.
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